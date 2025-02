Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69954d4d-ba7b-4307-a4be-2c64b42214d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába lenne uniós elvárás, a hulladékkoncesszió nem támogatja, hogy többutas palackokból lássuk el magunkat innivalóval. Nem csoda, hogy a hazai boltláncok közül többen is dobták az ilyen árukat, pedig jóval fenntarthatóbb lenne.","shortLead":"Hiába lenne uniós elvárás, a hulladékkoncesszió nem támogatja, hogy többutas palackokból lássuk el magunkat...","id":"20250210_pet-palack-palackvisszavaltas-fenntarthatosag-egyutas-tobbutas-palackok-hulladekkoncesszio-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69954d4d-ba7b-4307-a4be-2c64b42214d4.jpg","index":0,"item":"e906bfc3-238e-4a15-924a-14a07a76f4e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_pet-palack-palackvisszavaltas-fenntarthatosag-egyutas-tobbutas-palackok-hulladekkoncesszio-mohu","timestamp":"2025. február. 10. 08:29","title":"Hiába küzdünk a visszaváltó automatákkal, a Mohu sokkal fenntarthatóbban is működtethetné az italospalackok rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","shortLead":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","id":"20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200.jpg","index":0,"item":"d654c6cf-e156-4d4f-879c-b02e31108e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:00","title":"Egy kerület mind felett a fővárosi autóelszállításokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"itthon","description":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi ideig tudják nélkülözni?”","shortLead":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi...","id":"20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf.jpg","index":0,"item":"49a934a2-b8fb-42ce-81cc-ac7a8664b9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","timestamp":"2025. február. 10. 12:14","title":"Orbán indiai nyaralását figyelmen kívül hagyva luxusbaloldalozik a propaganda Márki-Zay négyhetes ázsiai körútja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna a vakcinaellenesek.","shortLead":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna...","id":"20250210_oltasellenes-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1.jpg","index":0,"item":"8059db6d-ee8c-4dd8-aae6-bfd912aa72ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_oltasellenes-szulok-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:28","title":"Száznál is több pert indítottak az oltásellenes szülők a gyermekeiket beoltó orvosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","shortLead":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","id":"20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"20f6bbf7-c653-4c5c-85e4-459fb5d79ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","timestamp":"2025. február. 10. 16:22","title":"Halálra gázolt a Hernád-Zemplén InterCity egy embert Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először azt gondolták, hogy feltörték a profilokat.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először...","id":"20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b.jpg","index":0,"item":"0ba54372-64b3-48e3-bb3f-f9902be745bf","keywords":null,"link":"/elet/20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","timestamp":"2025. február. 09. 21:57","title":"Saját deepfake-videóival népszerűsíti Emmanuel Macron a párizsi MI-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","shortLead":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","id":"20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"7cc1835a-eb99-4aac-8bb8-e6ef5278d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","timestamp":"2025. február. 10. 18:38","title":"A Hamász felfüggeszti az izraeli túszok szabadon engedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]