[{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6116412-02aa-4ca4-a5df-2c842eed85f6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 800 ezer autót gyártatnak Mexikóban és Kanadában. ","shortLead":"Több mint 800 ezer autót gyártatnak Mexikóban és Kanadában. ","id":"20250211_Fitch-globalis-autogyartok-kanadai-mexikoi-import-amerikai-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6116412-02aa-4ca4-a5df-2c842eed85f6.jpg","index":0,"item":"1671ef39-1aa7-4517-8579-b3374574b7cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Fitch-globalis-autogyartok-kanadai-mexikoi-import-amerikai-vam","timestamp":"2025. február. 11. 07:35","title":"Az amerikai General Motors járhat a legrosszabbul Trump védővámjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","shortLead":"Felfoghatatlan, amit alkottak – állítja. ","id":"20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47636338-9dfd-4008-8e1c-1db046006568.jpg","index":0,"item":"15af69dd-d6cc-44a7-876f-980b5162cb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Bugatti-Mate-Rimac-video-Tourbillon","timestamp":"2025. február. 11. 20:20","title":"A Bugatti főnöke, a horvát Mate Rimac osztott meg egy videót az 1800 lóerős Tourbillon hangjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c58497f-aba3-4900-a7ac-67354604c14d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250212_Marabu-Feknyuz-Pacsi-az-AfD-vel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c58497f-aba3-4900-a7ac-67354604c14d.jpg","index":0,"item":"e00741eb-c5c4-4377-a117-fbfbe716e36f","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Marabu-Feknyuz-Pacsi-az-AfD-vel","timestamp":"2025. február. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Pacsi az AfD-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","shortLead":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","id":"20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af.jpg","index":0,"item":"ca01068a-7263-4bd6-a30e-7d6809bf1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","timestamp":"2025. február. 11. 18:17","title":"Illetlenül ért hozzá az ellenfélhez, vagy csak ilyen a foci? – erről vitáznak a Barca és az Espanyol női csapatának meccse után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb infláció mellett valószínűtlen, hogy a jegybank idén még tud kamatot csökkenteni, de akár kamatemelés is benne lehet a pakliban.","shortLead":"Nem pusztán egyhavi megugrásról van szó, éves átlagban 5 százalék fölé várható az infláció. Az eddig vártnál magasabb...","id":"20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"5a370dc7-a1c6-4d52-ba06-bb1f8f283ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-elemzok-kamatemeles","timestamp":"2025. február. 11. 10:57","title":"Elemzők az inflációról: Hidegzuhany, a megélhetési válságot idézi, akár kamatemelés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció beépítésére készülhet a Google.","shortLead":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció...","id":"20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"ffd4ba65-db49-489d-be8f-642ec1ea5b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","timestamp":"2025. február. 12. 08:03","title":"Találtak egy titkos kódsort a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]