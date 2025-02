Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök fizeti az utat.","id":"20250213_robert-fico-papa-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f1c3e4b4-8f38-4f5c-b767-0bd4d7de13f9","keywords":null,"link":"/elet/20250213_robert-fico-papa-anya","timestamp":"2025. február. 13. 13:32","title":"Az édesanyját is viszi magával Robert Fico a pápához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak köszönhetően jöhetett létre. Közvetlen bizonyíték erre nincs, a felszín azonban egyértelműen erről árulkodik.","shortLead":"Az Uránusz Arial nevű holdján, mélyen a felszín alatt folyékony óceán húzódhat meg, ami a gravitációs erőhatásnak...","id":"20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f023da68-be52-419c-9912-656c13eb3dce.jpg","index":0,"item":"d685c1f1-4397-4d5e-96b0-e0a67b5a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_neptunusz-holdja-ariel-folyekony-viz-ocean","timestamp":"2025. február. 12. 15:03","title":"Folyékony víz lehet az Uránusz egyik holdján, és erre egyre több a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a708a3-96fb-4f07-ad0a-018428a09865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Erről csak a közösségi médiából értesült.","shortLead":"Erről csak a közösségi médiából értesült.","id":"20250213_elon-musk-grimes-x-ovalis-iroda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a708a3-96fb-4f07-ad0a-018428a09865.jpg","index":0,"item":"57d6d963-415f-4a30-8520-b5bb9c59324b","keywords":null,"link":"/elet/20250213_elon-musk-grimes-x-ovalis-iroda","timestamp":"2025. február. 13. 17:09","title":"Musk gyerekének anyja nem örült annak, hogy a milliárdos magával vitte Trumphoz a kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő között pedig a létrehozható videók száma jelenti a legnagyobb különbséget.","shortLead":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő...","id":"20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d.jpg","index":0,"item":"0b307f0a-a175-4564-af83-495dfa8926ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","timestamp":"2025. február. 13. 14:03","title":"Beárazta az Adobe a mesterséges intelligenciát, ezentúl fizetni kell a Firefly használatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet teljesen transzparens.","shortLead":"A kormányzati szerephez jutó tech milliárdos az Ovális Irodában arról beszélt, hogy az általa vezetett szervezet...","id":"20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"a1d78799-1780-4fa6-891e-aa007167eb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Trump-oldalan-allva-valaszolt-Musk-az-ujsagirok-kerdeseire","timestamp":"2025. február. 12. 05:33","title":"Trump oldalán állva válaszolt Musk az újságírók kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé ne jelennének meg MS-tervezte egerek, billentyűzetek, hála egy olyan cégnek, amelyik amúgy Apple-kiegészítőket gyárt.","shortLead":"A Microsoft sok egyéb mellett perifériákat is gyártott, azonban nemrégiben tulajdonképpen már felhagyott vele...","id":"20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76cbd90c-c6bf-4d57-a3f1-3e09f2f9b154.jpg","index":0,"item":"694e2b9b-06ed-496d-953f-2fbfb8708fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_incase-microsoft-periferiak-pc-kiegeszitok-billentyuzet-eger","timestamp":"2025. február. 12. 12:03","title":"Megtervezett, de sosem adott ki egy érdekes billentyűzetet a Microsoft, hamarosan mégis bárki megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD társelnök-kancellárjelöltjét, Alice Weidelt látta vendégül a Karmelitában.","shortLead":"Feladva eddigi semlegességét, Orbán Viktor a német választások hajrájában a populista-szélsőjobboldali AfD...","id":"20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b96f2dca-ee55-463e-84dc-5160f59c1048.jpg","index":0,"item":"9524c11f-dc60-49b9-8dfc-46b28b65386a","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Orban-Viktor-az-AfD-kancellarjeloltjevel-Alice-Weidellel-all-ki-a-Karmelitaban-elo-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 11:36","title":"Orbán szerint az AfD programja hasznára válna Magyarországnak, Alice Weidel és ő pedig szabadságharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]