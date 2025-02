Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók, vendéglátósok, boltosok, taxisok, egyetemisták és fiatalok többségének. ","shortLead":"Az önkormányzat korlátozná a nyitvatartást, de a petíció írói szerint ez rosszat tenne a szegedi vállalkozók...","id":"20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ef15b6-0a7d-4744-8195-0063f8649a3e.jpg","index":0,"item":"db375b28-09f1-4b20-8bfd-e7ae20d704dd","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Peticio-indul-Szegeden-hogy-ejjel-is-nyitva-lehessenek-a-szorakozohelyek","timestamp":"2025. február. 12. 21:12","title":"Petíció indul Szegeden, hogy éjjel is nyitva lehessenek a szórakozóhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","shortLead":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","id":"20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd.jpg","index":0,"item":"30b44b11-14a0-40ec-a58c-b8e012085a0b","keywords":null,"link":"/360/20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","timestamp":"2025. február. 13. 12:15","title":"Mérőhálózat felállításával igyekszik megnyugtatni az akkugyárak ellenzőit a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint úgy szigetelődött el Európában, hogy az óceán két partja között valójában szóba sem jön hídépítőként. ","shortLead":"A szoros magyar–orosz viszony mellett az autóipari export is böki az amerikaiak csőrét. Orbán a Spiegel szerint...","id":"20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"00903893-83fd-4f08-818d-8c6c94f98dac","keywords":null,"link":"/360/20250212_spiegel-lapszemle-orban-viktor-trump-tornado","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Spiegel: Lehet, hogy Orbánt is elsöpri a Trump-tornádó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","shortLead":"A német gyártó legújabb Dakar tematikájú modellje várhatóan 541 lóerős hibrid hajtáslánccal támad.","id":"20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d944c85-ee95-4d3f-94e8-fbe5100b8f1b.jpg","index":0,"item":"afdf3a53-4e41-40d8-a980-e7584c0d748d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_erosebb-uj-911-dakar-sportkocsival-lepi-meg-a-rajongokat-a-porsche","timestamp":"2025. február. 13. 06:41","title":"Erősebb új 911 Dakar sportkocsival lepi meg a rajongókat a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","shortLead":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","id":"20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb.jpg","index":0,"item":"3f09736f-fbb3-4934-92c4-6c14711798cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","timestamp":"2025. február. 13. 07:50","title":"Egy tartálykocsi miatt repültek az autók az Árpád hídi balesetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cdc260-2719-42ba-98b0-d1e241ce4702","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az elegáns, négyajtós kupék korszaka leáldozóban van.","shortLead":"Az elegáns, négyajtós kupék korszaka leáldozóban van.","id":"20250212_Eltunhet-a-kinalatbol-az-egyik-legszebb-Audi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4cdc260-2719-42ba-98b0-d1e241ce4702.jpg","index":0,"item":"1e38a800-63c0-4ed0-b4f8-d820f858a973","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Eltunhet-a-kinalatbol-az-egyik-legszebb-Audi","timestamp":"2025. február. 12. 08:28","title":"Eltűnhet a kínálatból az egyik legszebb Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és az egyoldalú munkaszerződés-módosítás ellen, ami a szakszervezet szerint röghöz kötné a dolgozókat.","shortLead":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és...","id":"20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6.jpg","index":0,"item":"50fd124c-629f-4eb3-b614-e1cc3b20ddaf","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","timestamp":"2025. február. 12. 10:08","title":"Újabb autóipari cégnél lesz tüntetés, most épp Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]