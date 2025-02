Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció beépítésére készülhet a Google.","shortLead":"Ízekre szedték a Google Maps alkalmazás egy új béta-változatának forráskódját, hogy megnézzék, milyen funkció...","id":"20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"ffd4ba65-db49-489d-be8f-642ec1ea5b7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_google-terkep-mesterseges-intelligencia-gemini","timestamp":"2025. február. 12. 08:03","title":"Találtak egy titkos kódsort a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","shortLead":"Immár a Passat, a Tiguan és a Tayron is elérhető a Golf GTI-ben lévőhöz hasonló teljesítményű motorral.","id":"20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b2167ef-8f12-4a1a-98bd-f997ff4ad079.jpg","index":0,"item":"91a96cb8-a4f9-4f6f-bb33-7767b68ec6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_265-loeros-benzinmotorral-gazdagodnak-a-volkswagenek-passat-tiguan-tayron","timestamp":"2025. február. 13. 07:21","title":"265 lóerős benzinmotorral gazdagodnak a Volkswagenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","shortLead":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","id":"20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f.jpg","index":0,"item":"ab37bd40-db84-47ad-9375-3748d828b985","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","timestamp":"2025. február. 12. 10:31","title":"Megkéseltek egy 21 éves nőt egy dohányboltban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","shortLead":"Környezeti mérőállomások tucatját működtető vállalkozást alapított a debreceni önkormányzat és a helyi egyetem.","id":"20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66968abc-98f0-4d11-b2b7-66bc218c86fd.jpg","index":0,"item":"30b44b11-14a0-40ec-a58c-b8e012085a0b","keywords":null,"link":"/360/20250213_Debreceni-onkormanyzat-KER-Debrecen-Kornyezeti-Ellenorzo-Rendszer-16-meroallomas-akkugyarak","timestamp":"2025. február. 13. 12:15","title":"Mérőhálózat felállításával igyekszik megnyugtatni az akkugyárak ellenzőit a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","shortLead":"Az oroszok elismerték a hibát. Miután észrevették, hogy rossz az irány meg is változtatták a repülő útvonalát. ","id":"20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d9d9fb-1e18-4158-a71c-3cea70ee19bc.jpg","index":0,"item":"e6acb17c-a9f2-41de-9701-3cf517c9fc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Berepult-egy-orosz-katonai-repulogep-a-lengyel-legterbe-navigacios-hiba-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 21:59","title":"Berepült egy orosz katonai repülőgép a lengyel légtérbe navigációs hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük – mondta a pártelnök a Partizán műsorában. Magyar beszélt még a NER elszámoltatásáról, a hamarosan színre lépő szakpolitikusaikról, a 106 egyéni jelöltjük kiválasztásáról, a Tisza oligarchamentes kampányfinanszírozásáról, és arról is, hogy “a politika nem egy agysebészet”. ","shortLead":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz...","id":"20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"db38ebeb-a895-4574-a9e7-c1c6d666d587","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 21:42","title":"Magyar Péter egyelőre nem terítette ki a lapjait, és abban sem biztos, hogy ő lesz Orbán Viktor kihívója, de \"ennél csak jobban lehet csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","shortLead":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","id":"20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27.jpg","index":0,"item":"db993ed0-e4de-46bd-9fad-c3ea49ac7a22","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","timestamp":"2025. február. 12. 21:40","title":"Korrupciógyanú miatt letartóztatták az RMDSZ-es Barti Tihamért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]