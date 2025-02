Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","shortLead":"Három nap alatt 17 százalékos volt az árzuhanás.","id":"20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7.jpg","index":0,"item":"48d68997-e5bb-41c5-ae44-e179b3a2a67f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_gazar-tozsde-dragulas-utan-hirtelen-eses-tozsdei-spekulacio","timestamp":"2025. február. 14. 13:35","title":"Több mint egyhavi drágulás után hirtelen zuhanórepülésbe kezdtek a gázárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103a2b1-619e-448a-8b9b-b4edbf131630","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Sportico által összeállított lista szerint 2024-ben Cristiano Ronaldo volt a legjobban fizetett sportoló, aki 260 millió dollárt keresett, miközben egyetlen női sportoló sem szerepel a top 100-ban.","shortLead":"A Sportico által összeállított lista szerint 2024-ben Cristiano Ronaldo volt a legjobban fizetett sportoló, aki 260...","id":"20250213_Nincs-no-a-100-legjobban-fizetett-sportolo-kozott-Ronaldo-az-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4103a2b1-619e-448a-8b9b-b4edbf131630.jpg","index":0,"item":"5965e53c-0437-4cad-b99f-dfa1e1baffa9","keywords":null,"link":"/sport/20250213_Nincs-no-a-100-legjobban-fizetett-sportolo-kozott-Ronaldo-az-elen","timestamp":"2025. február. 13. 20:56","title":"Nincs nő a 100 legjobban fizetett sportoló között, Ronaldo az élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna támogatását is, az EU vezető kijelentették, hogy hajlandóak az így rájuk háruló, megnövekedett terheket vállalni.","shortLead":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna...","id":"20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546.jpg","index":0,"item":"8507a89c-bc8e-4ceb-9152-9732ca4c94e0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","timestamp":"2025. február. 14. 15:10","title":"Az EU felveszi a kesztyűt: nem hagyja magára Ukrajnát, „amíg az igazságos, átfogó és tartós béke létre nem jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","shortLead":"2022 óta tart a kapcsolatuk, ami a Grammy-s meztelenkedés előtt sem volt mentes a meghökkentő és kínos történésektől.","id":"20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"27a17760-829a-4b66-91ba-181d6dbd6e94","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Kanye-West-Bianca-Censori-valas","timestamp":"2025. február. 14. 09:05","title":"Válhat Kanye West és Bianca Censori a botrányos vörösszőnyegezés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40. születésnapját.","shortLead":"Zacher Gábor szerint ha az alkoholfüggőséggel küzdő színész nem vesz részt egy újabb elvonón, nem érheti meg a 40...","id":"20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"ad8f69cb-7b38-429a-bc74-1c5526ccb07c","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Molnar-Gusztav-alkohol-fuggoseg-korhaz-rehabilitacio-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 09:54","title":"Rehabilitációs intézetbe kerülhet Molnár Gusztáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amerikai típusú karriert befutva építette fel a DeepSeek kínai alapítója az USA technikai fölényét megingató mesterségesintelligencia-modelljét. Még nem tudni, a rezsim mekkora szabadságot engedélyez neki.","shortLead":"Amerikai típusú karriert befutva építette fel a DeepSeek kínai alapítója az USA technikai fölényét megingató...","id":"20250215_hvg-tengermely-tisztelet-deepseek-liang-venfeng-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"d0a28f2e-e701-442b-a3da-e00bb145eabb","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-tengermely-tisztelet-deepseek-liang-venfeng-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 15. 10:30","title":"Egy halászfaluból indulva álmodta meg a maga szép új világát a DeepSeek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48370de0-efa8-4517-ad00-d90a909e0f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha a fekete színű műanyagot még a szokásosnál is nehezebb újrahasznosítani, emiatt sok helyen tiltják is az alkalmazását, még mindig sokszor botlani bele egyszer használatos termékcsomagolásoknál, élelmiszerek tárolásánál, elvihető poharaknál. A felhalmozódó szemét feldolgozására találtak most ki egy frappáns és hatékony megoldást.","shortLead":"Noha a fekete színű műanyagot még a szokásosnál is nehezebb újrahasznosítani, emiatt sok helyen tiltják is...","id":"20250214_hvg-fekete-muanyag-lebontasa-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48370de0-efa8-4517-ad00-d90a909e0f40.jpg","index":0,"item":"39c98ffd-c1e3-4dec-bf39-266e18e1a96c","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-fekete-muanyag-lebontasa-uj-modszer","timestamp":"2025. február. 14. 16:15","title":"Kicselezték a fekete műanyagokat, és ez nagyobb hír, mint elsőre tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","shortLead":"A médium bezárására Elon Musk szólított fel. ","id":"20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef138e9b-2d87-4a5c-bfb7-896f422b5f05.jpg","index":0,"item":"bf9af995-0dd7-4b9b-a120-cabab486eca8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_szabad-europa-finanszirozas-elon-musk-doge-keller-alant-akos-szalai-balint-tavozas-kozos-megegyezes","timestamp":"2025. február. 14. 16:50","title":"Két újságíró már elköszönt a Szabad Európától, amelynek veszélybe került a finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]