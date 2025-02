Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy ha nem figyel egy fontos részletre, a hőguta egy ritka, ám annál veszélyesebb esetével szembesülhet.","shortLead":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek...","id":"20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf.jpg","index":0,"item":"c167a846-babb-45d2-87c6-8b2643ee7597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","timestamp":"2025. február. 15. 08:03","title":"Halálos veszélyt kockáztat, aki nem figyel erre – egy nő maradandó károsodást szenvedett a szaunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni az edzés minden percéből, mint az erősebb nem képviselői.","shortLead":"Egy újabb érdekes, a nemek közötti különbségre utaló tényt tártak fel amerikai kutatók: a nők többet tudnak kihozni...","id":"20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d40b8c-9cdb-44a7-9764-2b9c7f40a6b1.jpg","index":0,"item":"e3c6d2d9-7a01-4c4e-9456-d1c0a3fdfd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_testedzes-hatasa-nok-ferfiak-kozotti-kulonbseg","timestamp":"2025. február. 14. 14:03","title":"Még nem tudni, hogy miért, de a nők kevesebb edzésből is jobban profitálnak, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde96fa-a379-4ac1-a399-5199b07b375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a Patent és a NANE Egyesülettel egyeztet, a nők elleni erőszakkal foglalkozó képzéseik kiterjesztését tervezik.","shortLead":"A rendőrség a Patent és a NANE Egyesülettel egyeztet, a nők elleni erőszakkal foglalkozó képzéseik kiterjesztését...","id":"20250214_rendorseg-felvette-a-kapcsolatot-a-nojogi-szervezetekkel-tobb-ezer-ugyet-vizsgalnak-ujra-patent-nane-egyesulet-gyilkossag-japan-no-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dde96fa-a379-4ac1-a399-5199b07b375f.jpg","index":0,"item":"3952fcc8-39db-4693-8787-583195e081f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_rendorseg-felvette-a-kapcsolatot-a-nojogi-szervezetekkel-tobb-ezer-ugyet-vizsgalnak-ujra-patent-nane-egyesulet-gyilkossag-japan-no-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 17:39","title":"A rendőrség felvette a kapcsolatot a nőjogi szervezetekkel, több ezer ügyet vizsgálnak újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan már nem kaphat, de sokak számára így is vonzó ajánlat lehet a 204 lóerős legújabb Skoda Superb.","id":"20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e40fc675-300e-4ec1-96c2-ff41e9338738.jpg","index":0,"item":"6908e869-0339-45ea-841d-0505a51e1253","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_136-kilometer-villannyal-magyarorszagon-az-uj-plugin-hibrid-skoda-superb-szedan-es-kombi","timestamp":"2025. február. 14. 07:59","title":"136 kilométer villannyal: Magyarországon az új plugin hibrid Skoda Superb szedán és kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a203d589-5fc7-45cb-8559-4c6b5002b62c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eimei 16 utódot nemzett az élete során.","shortLead":"Eimei 16 utódot nemzett az élete során.","id":"20250214_oriaspanda-panda-eimei-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a203d589-5fc7-45cb-8559-4c6b5002b62c.jpg","index":0,"item":"b2ea6a3e-b7bd-4c07-8259-2345f543e90e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_oriaspanda-panda-eimei-elpusztult","timestamp":"2025. február. 14. 16:28","title":"Elpusztult a világ legidősebb pandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és sok más tényező segítségével várhatóan duplázódik az ingatlanbefektetések értéke.","shortLead":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és...","id":"20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e.jpg","index":0,"item":"44f349c8-9293-4379-a6a9-61fd9e2448e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","timestamp":"2025. február. 14. 08:46","title":"2025-ben megduplázódhatnak az ingatlanbefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan lehetne humánusabbá tenni az ellátást? Miért nehéz az egészségügyben dolgozóknak túllátniuk azon, hogy a páciens nem elvégzendő feladatok halmaza, hanem ember? Hogyan lehet a demens betegeket is segíteni a méltóságuk megőrzésében? És mit várunk el a haldoklótól? Sipőcz Diána kulturális antropológussal és Zsák Éva tanatológussal, a Méltóságért Alapítvány munkatársaival ezekről beszélgettünk. ","shortLead":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. Hogyan...","id":"20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad.jpg","index":0,"item":"93563bab-a1fe-4774-b7fe-788f87046abe","keywords":null,"link":"/360/20250215_meltosagterapia-eletvegi-gondozas-emberi-meltosag-egeszsegugy-hospice-Meltosagert-Alapitvany-Sipocz-Diana-Zsak-Eva","timestamp":"2025. február. 15. 19:30","title":"„Tudom, hogy nagyon fáj, de tartson még ki egy kicsit”– a kórházba belépve a méltóságukat is leteszik a küszöbön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]