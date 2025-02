Háborúpárti, Donald Trump-ellenes európai vezetők ülnek össze hétfőn Párizsban, hogy megpróbálják megakadályozni az ukrajnai béketeremtést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Asztanában, ahol kazah kollégájával, Murat Nurtleuval tartott közös sajtótájékoztatóján.

Mint arról mi is írtunk, Emmanuel Macron francia államfő szombaton partnereit meghívta egy hétfői csúcstalálkozóra Párizsba, hogy az „európai biztonságról” tárgyaljanak. A találkozó előzménye az, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián J. D. Vance amerikai alelnök élesen bírálta az Európai Uniót, Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja pedig közölte, az Ukrajnáról szóló orosz-amerikai tárgyaláson Európa nem kap helyet. Később Marco Rubio amerikai külügyminiszter már arról beszélt, hogy Ukrajnának és Európának is részt kell vennie az orosz-ukrán háborúról szóló béketárgyalásoknak.

Keir Starmer brit kormányfő és António Costa, az EU állam- és kormányfőit tömörítő csúcstestületének, az Európai Tanácsnak az elnöke már jelezte részvételét a hétfő délutánra tervezett csúcson. Rajtuk kívül a német, az olasz, a lengyel, a spanyol, a holland és a dán kormány vezetője vesz majd részt a találkozón az Európai Bizottság elnöke és a NATO főtitkára mellett.

Erre reagált a magyar külügyminiszter a sajtótájékoztatón. Szerinte azok, akik ma Párizsban gyűlnek össze, “az elmúlt három esztendőben folyamatosan hordták és öntötték az olajat a tűzre”, és kifejtette azt is, hogy ezen háborúpárti országok, illetve a vezetőik “az elmúlt években sportot űztek Donald Trump szidalmazásából”. A tárcavezető természetesen leszögezte, hogy velük ellentétben a magyar kormány támogatja az Egyesült Államok elnökének törekvéseit, az amerikai-orosz tárgyalásokat.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón beszélt arról is, az ukrajnai háború miatt Magyarországot és Kazahsztánt is súlyos károk érték, a lezárásra pedig a legjobb esélyt jelenleg Donald Trump jeleneti. “Ezért üdvözöljük a legfelső szintű orosz-amerikai párbeszéd újraindulását. Örömmel, és megnyugvással vettük tudomásul, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin hosszasan beszéltek egymással. És örömmel és megnyugvással értesültünk arról is, hogy ezen tárgyalás folytatásaként a két külügyminiszter, Marco Rubio és Szergej Lavrov is már egyeztettek az orosz-amerikai együttműködés és az ukrajnai rendezés jövőbeli lehetőségeiről” – jegyezte meg.

Ezután elmondta, “az oroszok propagandistáinak, kémeinek állították be őket csak azért, mert a diplomáciai megoldás mellett érveltek, mert a kommunikációs csatornákat nyitva tartották, és mert világosan beszéltek arról, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nincsen megoldása.”, de – tette hozzá – “mostanra bebizonyosodott, hogy Magyarországnak volt igaza”, és reményét fejezte ki, hogy eredményesek lesznek az amerikai-orosz tárgyalások, és így minél előbb béke lesz Ukrajnában.