[{"available":true,"c_guid":"268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","shortLead":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","id":"20250217_Korhazba-kerult-Shakira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328.jpg","index":0,"item":"0e012305-0643-4bc2-99a5-d03c9a739317","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Korhazba-kerult-Shakira","timestamp":"2025. február. 17. 08:16","title":"Kórházba került Shakira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági konferenciát. A játékban fontos bábu Orbán és a többi szélsőjobbos politikus. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök a szólásszabadságot védve a fasiszta erők terjedését támogatja.","shortLead":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági...","id":"20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76.jpg","index":0,"item":"796bd523-f2f1-4f24-a0e3-ceb77eb882d2","keywords":null,"link":"/360/20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 17. 06:30","title":"Káosz van Európában, és nem véletlen: épp ez Trump célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja.”","shortLead":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is...","id":"20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3.jpg","index":0,"item":"b2264809-7050-44f1-be5e-8f6870daa5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","timestamp":"2025. február. 17. 14:31","title":"Novák János a Kolibri új igazgatója mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","shortLead":"Érkezőben a japán gyártó megnövelt hatótávú új generációs üzemanyagcellás rendszere.","id":"20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c13bdaf-3eb7-4f21-894c-7865a1e37ee8.jpg","index":0,"item":"cd4d7b08-1864-4901-ab79-b167c8ab3715","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_a-toyota-nem-adja-fel-gozerovel-fejleszti-a-hidrogenautokat-uzemanyagcella","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"A Toyota nem adja fel, gőzerővel fejleszti a hidrogénautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","shortLead":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","id":"20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4.jpg","index":0,"item":"8fe1f4c8-cfb0-41a4-9c9e-b184913a7769","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","timestamp":"2025. február. 17. 14:16","title":"Elkészült a váci Duna-híd hatástanulmánya, még a készítői szerint sem jó ötlet a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","shortLead":"Az izraeli hadsereg közlése szerint az akció terrorista szervezkedésre történő válaszadás volt.","id":"20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41f269c-93d9-445f-b2ff-7c99c5d4b857.jpg","index":0,"item":"e28a8907-ec2c-4402-b232-88ee2d8e48ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Izrael-megolte-a-Hamasz-egyik-vezetojet-Libanonban","timestamp":"2025. február. 17. 15:44","title":"Izrael megölte a Hamász egyik vezetőjét Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","shortLead":"Az értékes ásványok megszerzéséért cserébe ugyanis alig adtak volna valamit az amerikaiak.","id":"20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"61d3a86b-70cb-41d2-ae55-872741b96ac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Zelenszkij-utasitas-ritkafoldfemek-trump-usa-ajanlat-ukrajna","timestamp":"2025. február. 16. 16:09","title":"Zelenszkij utasította a minisztereit, hogy ne írják alá az amerikaiak ritkaföldfémekkel kapcsolatos ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","shortLead":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","id":"20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0.jpg","index":0,"item":"2447a921-d52b-45b2-bc25-ba722c7f13b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Megemelik az Audik árait, a tehetősebb vásárlók felé mozdulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]