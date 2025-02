Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak nyilatkoztak. Az egyházfő kérte, hogy ne hallgassanak el semmit.","shortLead":"A pápa február 14-i kórházba vonulása óta ez volt az első alkalom, hogy a Gemelli klinika orvosai a sajtónak...","id":"20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc57c63c-b990-4354-8171-e7829b92cd63.jpg","index":0,"item":"20bff747-1e37-4d4c-9523-4abc5f7966dc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_ferenc-papa-eletveszely-sulyos-allapot-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:06","title":"Olasz orvosok: Ferenc pápa még nincs túl a veszélyen, súlyos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","shortLead":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","id":"20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7.jpg","index":0,"item":"8863b0b4-f20c-43c0-85be-79cb6e765693","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","timestamp":"2025. február. 21. 08:08","title":"Pusztító becsapódás: az udvaron landolt egy ütközésben felborult autó Borsodnádasdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő holttestét adták át a meggyilkolt túsz helyett.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő...","id":"20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"e4ed1f51-8e5f-4770-bc89-ac165a8dac81","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","timestamp":"2025. február. 21. 14:02","title":"Netanjahu bosszút esküdött a Hamász ellen, miután egy túsz holtteste helyett egy ismeretlen személy maradványait adták át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális zaklatás vádjában, és pénzbüntetésre, valamint távolságtartásra ítélte.","shortLead":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális...","id":"20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132.jpg","index":0,"item":"bff35657-a186-4ba2-b2cf-e60f7b964bad","keywords":null,"link":"/sport/20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","timestamp":"2025. február. 21. 21:21","title":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt is elbukott a zaklatás miatt elítélt Rubiales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai igazolódtak be, ugyanakkor káros következmények is kiderültek.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai...","id":"20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb.jpg","index":0,"item":"db539aee-d1cb-4a32-8426-0a4b47c1d138","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","timestamp":"2025. február. 22. 15:45","title":"A súlycsökkentő injekciók kedvező és káros mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe, amelyről a túszalkuban szó volt.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe...","id":"20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"d64c2876-2899-4a65-a901-8031dff60566","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","timestamp":"2025. február. 22. 08:38","title":"Átadta a Hamász Izraelnek Shiri Bibasz holttestét, aki helyett elsőre egy azonosítatlan halottat küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","shortLead":"Az országjárásban megfáradt autó árát jótékony célokra fordítja.","id":"20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"f1f21f59-49c3-443e-a2f0-104724700ad8","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Licitre-bocsatja-9-eves-Skodajat-Gyurcsany-elviszi-egy-korre-a-vasarlot","timestamp":"2025. február. 21. 10:12","title":"Licitre bocsátja 9 éves Skodáját Gyurcsány, elviszi egy körre a győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most az Udinese szurkolói.","shortLead":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most...","id":"20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2.jpg","index":0,"item":"97145571-fedc-4c01-a21b-77fdd648db6f","keywords":null,"link":"/sport/20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","timestamp":"2025. február. 22. 12:44","title":"Balhé az olasz bajnokságban: csapattársak estek egymásnak, hogy ki rúgja a tizenegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]