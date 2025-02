Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár, hanem egy Áprád-kori település skanzenje és templomkert is található.","shortLead":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár...","id":"20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a.jpg","index":0,"item":"9a798039-090a-48f9-9162-b483722ecb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","timestamp":"2025. február. 22. 20:29","title":"46 vár mellett halad el a legújabb magyar kisvasút – felpattantunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","shortLead":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","id":"20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd.jpg","index":0,"item":"c952ad19-91c1-412a-a53c-cf441499535f","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 22. 17:51","title":"Visszaküldi a frontra a hadirokkantakat az orosz hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c111e32-22d0-447e-adc7-451854704d0a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha minden jól megy, március elejére már lehet új kormánya az országnak.","shortLead":"Ha minden jól megy, március elejére már lehet új kormánya az országnak.","id":"20250222_ausztria-ovp-spo-neos-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c111e32-22d0-447e-adc7-451854704d0a.jpg","index":0,"item":"23bbb646-395a-4453-81b8-8fdc76e56c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_ausztria-ovp-spo-neos-koalicio","timestamp":"2025. február. 22. 13:18","title":"Közös kormányprogramot dolgoznak ki a konzervatívok, a szociáldemokraták és a liberálisok Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza Nyugat-Afrikában.","shortLead":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza...","id":"20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e.jpg","index":0,"item":"1d1b7fb9-842a-43be-8ad3-a818c6f7f81e","keywords":null,"link":"/elet/20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","timestamp":"2025. február. 21. 18:15","title":"Indiában gyártott opioidok okoznak drogkrízist afrikai országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa félreértette volna J. D. Vance-t? Bosszúhadjárat folyik a volt brazil elnök ellen? És mi lesz Európával Trump után? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Európa félreértette volna J. D. Vance-t? Bosszúhadjárat folyik a volt brazil elnök ellen? És mi lesz Európával Trump...","id":"20250221_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"68c49b35-0f05-4a07-9a61-02015d6f934f","keywords":null,"link":"/360/20250221_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 21. 11:07","title":"Bloomberg: Ukrajna csak gyalog az orosz–amerikai játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll a csütörtök este 10 körül landoló OE-LOT lajstromjelű magángépből Budapesten.","shortLead":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll...","id":"20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"491952f0-9cb6-4848-9fad-7ae07f90378e","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:45","title":"Mészáros Lőrincék 22 milliárdos magángéppel jöttek haza a Maldív-szigetekről Orbán évértékelője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti a módosításokat. Az amerikai cég szempontjából lenne egyszerű lezárása a macska-egér játéknak, ám úgy tűnik, mégsem, vagy legalábbis korlátozottan élnek a lehetőséggel.","shortLead":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti...","id":"20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929.jpg","index":0,"item":"4415d8ab-53d9-45d6-9183-119787062394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Hiába ellenőriz a Google, az internetezők folyton átnevezik a hatvanpusztai birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]