[{"available":true,"c_guid":"8b16ea57-bba4-4995-80d6-f140950c1b39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard E. Grant felesége rákban halt meg négy éve. A megözvegyült sztár azóta kitartóan küldi a leveleket.","shortLead":"Richard E. Grant felesége rákban halt meg négy éve. A megözvegyült sztár azóta kitartóan küldi a leveleket.","id":"20250226_Richard-E-Grant-mindennap-ir-egy-emailt-elhunyt-felesegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b16ea57-bba4-4995-80d6-f140950c1b39.jpg","index":0,"item":"77394129-c43a-47f0-b5b9-b855957b7c00","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Richard-E-Grant-mindennap-ir-egy-emailt-elhunyt-felesegenek","timestamp":"2025. február. 26. 13:24","title":"Az Oscarra jelölt színész minden nap ír egy e-mailt négy éve elhunyt feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi rendőrfőnökkel.","shortLead":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi...","id":"20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f.jpg","index":0,"item":"4d70e388-8200-4b92-8a1e-2c5f31def054","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","timestamp":"2025. február. 26. 12:07","title":"300 magyar terrorelhárító érkezett a boszniai Szerb Köztársaságba Milorad Dodik elnök ítélethirdetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és kíséretének is rendelkezésére állt 15 szoba 18 éjszakára. Sulyok Tamás viszont csak három napot töltött a francia fővárosban.","shortLead":"Az olimpiára már több hónappal az államfői lemondás előtt lefoglalták a szállást, így az új köztársasági elnöknek és...","id":"20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00841973-6f1e-4a62-88a3-5f839233ccdd.jpg","index":0,"item":"2a3c1226-6a1e-4600-83e2-4f3177e0d130","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_novak-katalin-olimpia-sulyok-tamas-parizs-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 06:15","title":"Itt az indoklás, miért fizetett egy párizsi luxusszállodáért az olimpia idejére Novák Katalin hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le, annál a rendszer a „Trump” szót ajánlotta alternatívaként.","shortLead":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le...","id":"20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"728fe48e-9d5a-4883-b082-5d20ca64ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","timestamp":"2025. február. 26. 15:26","title":"Kijavítja a diktálós hibát az Apple, amely a „rasszista” szót a „Trump” szóra cserélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás jön 2025-ben az ING Bank elemzője szerint.","shortLead":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás...","id":"20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"2c09f632-3995-4a35-b18e-23fdbdde1b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","timestamp":"2025. február. 25. 10:01","title":"Elemző: stagnáló gazdaságban keresnek egyre többet a magyarok, de ez nem mehet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","shortLead":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","id":"20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f.jpg","index":0,"item":"6a1b6fd5-7f41-45b8-b004-40283ab8db99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Itt a Mercedes 1000+ kilométeres hatótávú szuperaksis új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az egyre aktívabb kiberbűnözők miatt úgy döntött, megváltoztatja a Gmail kétfaktoros azonosításának módját.","shortLead":"A Google az egyre aktívabb kiberbűnözők miatt úgy döntött, megváltoztatja a Gmail kétfaktoros azonosításának módját.","id":"20250225_google-gmail-ketfaktoros-azonositas-sms-valtozas-qr-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"cfb902ac-9669-4d36-9db3-ab9b8c091cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_google-gmail-ketfaktoros-azonositas-sms-valtozas-qr-kod","timestamp":"2025. február. 25. 09:03","title":"Megszűnik egy fontos biztonsági megoldás a Gmailnél, önnél is egy új fog megjelenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]