Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első gyereke után jön a második is.","shortLead":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első...","id":"20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd.jpg","index":0,"item":"2d74fc45-3dc3-4b55-bc6d-f5b2ae02024d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Béranyától született gyereke Vajna Tímeának, aki közben teherbe is esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","shortLead":"Északkeleten hóesésre is lehet számítani.","id":"20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef39a08-8110-4e44-bd3b-0cb8fb8a38eb.jpg","index":0,"item":"ef9ac568-03a1-4c24-88fe-921a6c6c2b90","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Onos-eso-miatt-figyelmeztetest-adtak-ki-az-orszag-kozepso-reszere","timestamp":"2025. február. 24. 06:43","title":"Ónos eső miatt figyelmeztetést adtak ki az ország középső részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség gyanúja miatt nyomoz.","id":"20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a.jpg","index":0,"item":"1a9d3ea7-839b-41bb-b00d-b35b341d76c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_rendorseg-gazolas-salgotarjani-utca-kozlekedes-biztonsaga-elleni-vetseg","timestamp":"2025. február. 24. 16:55","title":"A rendőrség nem találja a reggeli vonatgázolás áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie a mintegy hatmilliárd forintnyi kamatot. Bár azt is jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, és fellebbeznek. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie...","id":"20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"4b35d143-c0b0-49bc-a98b-dba634745280","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","timestamp":"2025. február. 24. 12:39","title":"Nagy Márton üzent Karácsony Gergelynek: A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcbc10f-3af9-4887-ad2f-b952a2a3b9ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült úgy megegyezniük, hogy elkerüljék az évekig tartó pereskedést. ","shortLead":"Sikerült úgy megegyezniük, hogy elkerüljék az évekig tartó pereskedést. ","id":"20250224_Jennifer-Lopez-Ben-Affleck-valas-hivatalos-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcbc10f-3af9-4887-ad2f-b952a2a3b9ae.jpg","index":0,"item":"d44f00cc-123c-4227-aaeb-f1dc71da27f3","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Jennifer-Lopez-Ben-Affleck-valas-hivatalos-birosag","timestamp":"2025. február. 24. 14:00","title":"Hivatalosan is elvált Jennifer Lopez és Ben Affleck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]