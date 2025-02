Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","shortLead":"Bemutatták annak a hídnak a látványtervét, amit 2028-ban adhatnak át a forgalomnak az amerikai Maryland államban.","id":"20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4451c744-f8cf-4b88-9de5-e0c371b83a96.jpg","index":0,"item":"8b6ce78b-5a5b-4625-a3c0-29006f676f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_baltimore-hid-baleset-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 25. 18:03","title":"Így néz majd ki az új baltimore-i híd, amit 2024-ben rombolt le egy teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben a DK már kétszer is feljelentést tett.","shortLead":"A héten elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit. Az ügyben...","id":"20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e381857c-1eea-48f9-bea5-331d1acea121.jpg","index":0,"item":"7cf921b5-daae-451d-a120-3018dde527bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_DK-3-as-metro-feljelentes-M3","timestamp":"2025. február. 25. 15:43","title":"A DK feljelentést tesz a 3-as metró ügyében a BKV-vezér beismerése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz hozzáférni képtelen lakosság, hanem különböző hackercsoportok kezdték el használni a ChatGPT-t.","shortLead":"Úgy tűnik, Észak-Koreában is felfigyeltek az OpenAI MI-chatbotjára – de természetesen nem a nyílt világhálóhoz...","id":"20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"046c042a-fca5-4cab-8956-59edbb69b532","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_eszak-koreai-hackerek-openai-chatgt-hasznalata-tamadasok-letiltas","timestamp":"2025. február. 26. 12:03","title":"Az észak-koreai hackerek is elkezdték használni a ChatGPT-t, de lecsaptak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.","shortLead":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha...","id":"20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"2329dda9-f7c5-4a02-9cf2-a0a8c573195b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","timestamp":"2025. február. 27. 08:09","title":"Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","id":"20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1.jpg","index":0,"item":"aa02427d-6a9c-437b-8fbc-03cdaa6a1540","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","timestamp":"2025. február. 25. 17:38","title":"Kovács Gergely: Itt járt a hivatalban Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig úgy volt, hogy 3 százalék alatti hiányt akarnak 2026-ra, de most már szó sincs ilyesmiről.","shortLead":"Eddig úgy volt, hogy 3 százalék alatti hiányt akarnak 2026-ra, de most már szó sincs ilyesmiről.","id":"20250227_2026-koltsegvetesi-hiany-hianycel-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"0c3c1fd5-31af-4686-80fe-563b745f17d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_2026-koltsegvetesi-hiany-hianycel-ngm","timestamp":"2025. február. 27. 14:01","title":"Már most feladta a kormány a 2026-os hiánycélját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","shortLead":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","id":"20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825.jpg","index":0,"item":"ac381c18-3c63-479d-bcac-d6dd587bb84c","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","timestamp":"2025. február. 25. 21:35","title":"Épületről lezuhant jégdarab ölt meg egy nőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]