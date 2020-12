Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették. A voksolók közel fele értett egyet abban, hogy a világjárvány alatt, mostoha körülmények között kitartó, saját életüket kockáztató, másokét viszont megmentő egészségügyi dolgozók érdemlik meg az elismerést. ","shortLead":"Ritkán születik olyan egyértelmű döntés az olvasóink részéről, mint ahogy azt az Év embere szavazáson tették...","id":"20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbeb55-8b11-465f-8c33-5da7c92b9c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb476d9b-2191-41cb-b3c5-68b3a1c8543a","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_hvg_szavazas_Evembere_Covid_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. december. 21. 06:30","title":"Döntöttek a hvg.hu olvasói: az Év embere-díjat a Covid-osztályok dolgozói kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem fogad repülőket az Egyesült Királyságból. Most Lengyelország csatlakozott hozzájuk.","shortLead":"A korábbinál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat megjelenése miatt egyre több ország kormánya dönt úgy, hogy nem...","id":"20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f1a1f-bc38-4cc0-bfd0-e977709cba2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Lengyelorszag_Nagy_Britanniabol_repulok","timestamp":"2020. december. 21. 11:01","title":"Lengyelországba sem engednek be Nagy-Britanniából érkező repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","shortLead":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","id":"20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8281dc37-2d10-4cb7-ab2f-82ae72e2f2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Hallgasson zenéket bolygóegyüttálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd80909-4779-4762-8032-620b870234d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták. ","shortLead":"A rendőrök elkapták. ","id":"20201220_Csucskategorias_mobilokkal_csalt_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd80909-4779-4762-8032-620b870234d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ecebba-020e-4f4c-92dc-a69cd25feb7e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Csucskategorias_mobilokkal_csalt_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. december. 20. 11:35","title":"Csúcskategóriás mobilokkal csalt egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","id":"20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305e432-2ba9-4f58-a618-663ea5cc1170","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","timestamp":"2020. december. 20. 14:54","title":"Kásler Miklós: Az új egészségügyi törvényre 100 év múlva is emlékezni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","shortLead":"Az iparcikk-boltokban és a benzinkutaknál hagytunk kevesebb pénzt.","id":"20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0e84f-9509-4879-9d3e-740a9483498f","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Jarvany_idejen_is_ugyanannyit_koltunk_csak_nem_a_kisboltokban","timestamp":"2020. december. 20. 10:46","title":"Járvány idején is ugyanannyit költünk, csak nem a kisboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizedik videóban Gloviczki Bernát Örkény István egyik egyperces novelláját olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44231f-6370-448a-bb8c-89c6e1c08daa","keywords":null,"link":"/kultura/20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","timestamp":"2020. december. 20. 18:05","title":"„Két napig voltam pocsolya, zokszó nélkül tűrve a sértéseket\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]