[{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem hívtak nekik. Az OKFŐ szerint viszont egészen más történt.","shortLead":"Az első hírek szerint a családnak kellett átvinnie a beteg gyereküket a kalocsai kórházból Bajára, mert mentőt sem...","id":"20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"f82bf32e-f634-4ac0-8900-f2c642b08dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_meghalt-gyerek-kalocsai-korhaz-baja","timestamp":"2025. február. 27. 14:39","title":"Meghalt egy gyerek, miután átküldték a bajai kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f043770c-f42d-44fa-9037-907a9c5cabad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Csu-zsung marsjáró adatait elemezve arra jutottak a szakemberek, hogy valószínűleg az egykori óceán partján járt a szonda, amikor a vonatkozó adatait rögzítette.","shortLead":"A kínai Csu-zsung marsjáró adatait elemezve arra jutottak a szakemberek, hogy valószínűleg az egykori óceán partján...","id":"20250226_mars-tenger-ocean-viz-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f043770c-f42d-44fa-9037-907a9c5cabad.jpg","index":0,"item":"75ba1bf3-c914-4bb0-9149-8db7f9bdcbc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_mars-tenger-ocean-viz-elet","timestamp":"2025. február. 26. 10:03","title":"Tengerpartot találhattak a Marson, akár élet is keletkezhetett ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága, hogy egyszer az életben még láthassa gyermekét.","shortLead":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága...","id":"20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2.jpg","index":0,"item":"38dab8da-24a7-496c-b58d-3dfd1b355c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","timestamp":"2025. február. 27. 08:46","title":"„Bevallom, nem is merek emberek közé menni” – megszólalt az Amerikában lebukott magyar sorozatgyilkos édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","shortLead":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","id":"20250226_dunakiliti-hid-befejezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae.jpg","index":0,"item":"1327c6d3-2c61-46f0-8692-7f28bb4ceb10","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_dunakiliti-hid-befejezes","timestamp":"2025. február. 26. 07:23","title":"Pénzt ad a kormány a dunakiliti híd befejezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik. Esélyes, hogy ők kiszállnak az állampapírokból, ha az ÁKK nem kínál vonzó alternatívát – márpedig egyelőre nem kínál.","shortLead":"Az inflációkövető PMÁP-vagyon jelentős része, illetve a hozamfizetések háromnegyede egy szűk, gazdag réteghez kötődik...","id":"20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"d67c5468-7897-48ee-9e05-d9eb604a7fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_A-gazdagokra-hullik-az-orbani-penzeso-nagyja-az-AKK-pedig-hazardirozik-veluk","timestamp":"2025. február. 26. 07:37","title":"A gazdagokra hullik az orbáni pénzeső nagyja, az ÁKK pedig hazardírozik velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","shortLead":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","id":"20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6.jpg","index":0,"item":"ecac1583-f3ba-4f71-bcab-3d4714db7762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","timestamp":"2025. február. 26. 06:34","title":"Idén 24 ezren kértek iskolahalasztást a gyermeküknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást a rogáni propagandának, amire eddig nem volt példa.","shortLead":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást...","id":"20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"da712ae7-c724-4588-b84c-64335bef5762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","timestamp":"2025. február. 26. 08:12","title":"Puzsér Róbert: Magyar Péter visszaél azzal, hogy ő a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]