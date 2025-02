Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","shortLead":"Ezentúl a „szuverenista reformfolyamatot” kell előmozdítania.","id":"20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158e8b65-486b-4646-abb9-ae181a30a082.jpg","index":0,"item":"07b97733-be47-4314-b6a4-38ea791fd255","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_miniszteri-biztos-feladat-valtozas-Eu","timestamp":"2025. február. 28. 09:53","title":"Megváltozott az EU-hoz kijelölt miniszteri biztos feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is sikeres vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni, és azoknak is, akik az üzleti életben szeretnének jobban boldogulni.","shortLead":"Ne mondjuk, kérdezzük! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei...","id":"20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5b504f-524c-4ac7-8899-3302bca1494b.jpg","index":0,"item":"b66b9bde-1f71-41f7-a7cc-d93ec6472b25","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250228_A-vilaghiru-milliardos-szerint-a-tetteink-beszelnek-helyettunk","timestamp":"2025. február. 28. 08:40","title":"A világhírű milliárdos szerint a tetteink beszélnek helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","id":"20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"51e5fa05-d8ed-44d9-8106-c4298b71f48e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"Hamarosan elhagyhatja a börtönt a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","shortLead":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","id":"20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3.jpg","index":0,"item":"511040a1-f41f-4723-8790-4b8648813f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","timestamp":"2025. február. 26. 18:18","title":"Felmondott a Washington Post rovatvezetője, miután Jeff Bezos korlátozta, hogy milyen vélemények jelenhetnek meg a lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","shortLead":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","id":"20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd.jpg","index":0,"item":"2d346e0f-655a-419b-90f2-ec70c4c26cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_ocalan-felszolitas-fegyverletetel-pkk-kurdok-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 15:49","title":"A bebörtönzött kurd vezér, Abdullah Öcalan fegyverletételre szólította fel az általa alapított PKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","shortLead":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","id":"20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419.jpg","index":0,"item":"dafce129-8635-465c-947b-37c16d3d48d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","timestamp":"2025. február. 28. 11:15","title":"Szigorúbb ítéletet kértek a sofőrre, aki részegen elütött egy motoros futárt a Petőfi hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő nemrég májátültetésen esett át, holttestére anyja talált rá Manhattanben. A halál oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A színésznő nemrég májátültetésen esett át, holttestére anyja talált rá Manhattanben. A halál oka egyelőre ismeretlen.","id":"20250226_Meghalt-a-Pletykafeszkek-egykori-sztarja-Michelle-Trachtenberg-gossip-girl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653.jpg","index":0,"item":"5f76d32a-e2eb-4bd9-a77e-986fbaa5fd9e","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Pletykafeszkek-egykori-sztarja-Michelle-Trachtenberg-gossip-girl","timestamp":"2025. február. 26. 19:58","title":"39 évesen meghalt a Pletykafészek színésze, Michelle Trachtenberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]