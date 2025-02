Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között egyre több a felnőtt férfi, de legnagyobb csoportjukat ma is a nők és a gyermekek alkotják. Az ő életüket megnehezíti a lakhatási válság és a megroppant egészségügy.","shortLead":"Az Európába menekülő ukránok száma nő, a hazatérési kedvük azonban csökken. A Magyarországra kényszerült ukránok között...","id":"20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e5f172-d7d8-4fa1-ad99-7e60ae174710.jpg","index":0,"item":"40d3180b-cc3f-462f-ac6c-81e4cfdb4edd","keywords":null,"link":"/360/20250227_felteteles_honvagy-ukran-menekultek-magyaroszagon-maradok-hazaterok-harom-eves-haboru","timestamp":"2025. február. 27. 14:37","title":"Kiszolgáltatott anyák tartják a frontot: több tízezer ukrán még évekig vagy végleg Magyarországon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt csípte meg a kullancs, hanem egy másik embert – aki aztán neki adta az egyik veséjét.","shortLead":"Rendkívül ritka, kullancsok által terjesztett kórokozót kapott el egy beteg az Egyesült Államokban, de úgy, hogy nem őt...","id":"20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c729dfb-5f8d-4d96-a0bc-074c160bba3d.jpg","index":0,"item":"fc247014-cc6c-47d9-930c-23f3ab039e89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kullancs-fertozes-szervatultetes-bakterium-ritka-megbetegedes","timestamp":"2025. február. 26. 20:03","title":"Ritka, veszélyes kullancsfertőzést kapott el egy férfi, de úgy, hogy nem is őt csípte meg a vérszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy-kilenc fok lehet.","shortLead":"Négy-kilenc fok lehet.","id":"20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333.jpg","index":0,"item":"7a2e3550-3e12-4e7b-9669-da11b993b960","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_idojaras-elorejelzes-meteorologia","timestamp":"2025. február. 27. 05:18","title":"Esőáztatta, borult lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának így forgalmit, az nagy kérdés.","shortLead":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának...","id":"20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876.jpg","index":0,"item":"c1aa8c99-af70-48a9-8b04-639292be9220","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","timestamp":"2025. február. 27. 15:33","title":"Új korszak jöhet a külföldről behozott autóknál: megszűnne az állami monopólium a forgalomba helyezési vizsgánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új tisztségviselő egy szélsőségesen konzervatív szervezet tagja. Az Ordo Iuris az abortuszon kívül a fogamzásgátlást, a szexuális nevelést és a válást is szeretné betiltani.","shortLead":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új...","id":"20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486.jpg","index":0,"item":"7912afb9-b079-44d0-9181-6a4ee67f66c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","timestamp":"2025. február. 28. 16:15","title":"Katolikus fundamentalista főbíró dönthet a lengyel elnökválasztás érvényességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fb0671-70b6-4228-9f03-ff185a825857","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Farizon legolcsóbb elektromos modellje 14,6 millió forintos áron nyit hazánkban.","shortLead":"A Farizon legolcsóbb elektromos modellje 14,6 millió forintos áron nyit hazánkban.","id":"20250227_geely-farizon-neven-ujabb-kinai-automarka-haszonjarmu-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fb0671-70b6-4228-9f03-ff185a825857.jpg","index":0,"item":"cdc4f891-d74e-46eb-ae2a-0c7c4ff814ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_geely-farizon-neven-ujabb-kinai-automarka-haszonjarmu-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 27. 06:41","title":"Farizon néven újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]