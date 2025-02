Letartóztatott az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) két egyházi személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy ukrán megbízásból egy Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló pap megölésére készültek – írja a Reuters.

Az állítólagos célpont a 66 éves Tyihon Sevkunov volt, akinek az 1990-es évek vége óta szoros a viszonya Putyinnal, és akit az orosz média évek óta a „gyóntatójaként” emleget.

Az FSZB közlése szerint a férfiaknál robbanószerkezetet és két hamis ukrán útlevelet találtak. Egyikük, az orosz Nyikita Ivankovics egy moszkvai templomban volt lelkész, a másik gyanúsított, az ukrajnai születésű Gyenyisz Popovics pedig Sevkunov asszisztenseként dolgozott.

🚨⚡️The Russian FSB foiled a terrorist attack planned by Ukrainian intelligence against Tikhon Shevkunov, targeting the Sretensky Monastery.

