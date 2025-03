A Fehér Házból viharos körülmények között távozó Volodimir Zelenszkij Londonba érkezett. Repülőgépének leszállása után az X-en azt írta: Ukrajna nagyon hálás az Egyesült Államoknak az amerikai kormány által nyújtott segítségért. Hangsúlyozta: ő személy szerint hálás Donald Trump amerikai elnöknek és a washingtoni Kongresszusnak is a kétpárti támogatásért.

Zelenszkij szerint az amerikai segítség létfontosságú Ukrajna puszta fennmaradása szempontjából, és “a kemény párbeszéd ellenére” a két ország továbbra is egymás stratégiai partnere. “Mindazonáltal őszintének és egyenesnek kell lennünk egymással annak érdekében, hogy ténylegesen megértsük közös céljainkat” – fogalmazott az ukrán államfő.

We are very grateful to the United States for all the support. I'm thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion.