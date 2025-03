Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","shortLead":"Portugáliában az óceánpart mentén próbálhattuk ki a Ferrari V12-es motorú újdonságának nyitott tetős változatát.","id":"20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693b7e3d-e67c-411b-9a27-507c4ec388e5.jpg","index":0,"item":"f33320e7-2355-41fd-8213-ea5139ce866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Enzo-Ferrari-12Cilindri-Spider","timestamp":"2025. március. 01. 11:17","title":"Enzo Ferrari is megnyalná a fülét a 12Cilindri Spider hangjától – Magunkra igazítottuk a maranellói álomgyár legújabb ékszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","shortLead":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","id":"20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6.jpg","index":0,"item":"5e3db692-102f-48e3-99d2-940becb8bb17","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","timestamp":"2025. február. 28. 18:05","title":"Trump a Fehér Házba érkező Zelenszkijnek: „Hogy ki van öltözve!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nemcsak, hogy sikertelenül zárult a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó Washingtonban, hanem olyan jeleneteket hoztak össze a vezetők, amelyek egészen példátlanok a diplomáciában. ","shortLead":"Nemcsak, hogy sikertelenül zárult a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó Washingtonban, hanem olyan jeleneteket hoztak össze...","id":"20250228_Aldozathibaztatas-Trump-modra-Igy-zajlott-a-talalkozo-amirol-kivonult-Zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"8a5ad794-4367-482e-93fe-a37d5c5dad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Aldozathibaztatas-Trump-modra-Igy-zajlott-a-talalkozo-amirol-kivonult-Zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:04","title":"Áldozathibáztatás Trump-módra: Így zajlott a találkozó, amiről kivonult Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török szövetség szerint a portugál edző nemcsak sértő megjegyzéseket tett a török játékvezetőkre, hanem megsértette a sportetikát, valamint kijelentései erőszakot hirdettek, és a szurkolókat is rendbontásra buzdíthatják.","shortLead":"A török szövetség szerint a portugál edző nemcsak sértő megjegyzéseket tett a török játékvezetőkre, hanem megsértette...","id":"20250228_jose-mourinho-penzbirsag-eltiltas-fenerbahce-galatasaray","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e.jpg","index":0,"item":"2d306845-9ea3-43fb-b3ce-55f8ed88a8c6","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jose-mourinho-penzbirsag-eltiltas-fenerbahce-galatasaray","timestamp":"2025. február. 28. 10:54","title":"Mourinho pénzbírságot és négymeccses eltiltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Drasztikusan emelné a kormány a szennyezésért kiszabható bírságokat. Ideje is volt, ezek az összegek tizenöt-húsz éve változatlanok.","shortLead":"Drasztikusan emelné a kormány a szennyezésért kiszabható bírságokat. Ideje is volt, ezek az összegek tizenöt-húsz éve...","id":"20250228_kornyezetszennyezesi-birsag-csatornabirsag-hulladekbirsag-emelese-kornyezetvedelem-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef.jpg","index":0,"item":"b14506dd-746f-4aa0-9439-d39735c6141b","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_kornyezetszennyezesi-birsag-csatornabirsag-hulladekbirsag-emelese-kornyezetvedelem-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 28. 15:13","title":"Durva lesz az infláció a környezetszennyezőknek és a hulladékot jogtalanul lerakóknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Rutte szerint Donald Trump elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett.","shortLead":"Mark Rutte szerint Donald Trump elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett.","id":"20250301_mark-rutte-nato-fotitkar-volodimir-zelenszkij-donald-trump-orosz-ukran-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9.jpg","index":0,"item":"9b2edad5-d7a9-407c-9874-377b7db9145e","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_mark-rutte-nato-fotitkar-volodimir-zelenszkij-donald-trump-orosz-ukran-haboru-beke","timestamp":"2025. március. 01. 20:11","title":"Zelenszkijnek helyre kell állítania a kapcsolatát Trumppal a NATO-főtitkár szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]