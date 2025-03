Az orosz hatóságok szerint műszaki hiba miatt keletkezett tűz az egyik legnagyobb oroszországi olajfinomítóban – írja a Reuters.

A baskíriai Ufimszkij finomítóból hétfőn hajnalban jelentettek tüzet, amelyet a hivatalos jelentések alapján száz tűzoltó bevetésével sikerült eloltani. A tulajdonos Basnyefty közlése szerint a tűz nem érintette a fő termelési létesítményeket.

A Telegramon több orosz csatorna is arról írt, hogy a lángok egy robbanást követően csaptak fel a finomítóban, de a Reuters ezt nem tudta más forrásokból megerősíteni, és az éjszaka folyamán nem érkezett dróntámadásról szóló jelentés Baskírföldről.

A Baskír Köztársaság vezetője, Radij Habirov az Interfax hírügynökségnek azt mondta, hogy nem találtak dróntámadásra utaló nyomokat, és a termelés a szokásos módon folytatódik.

A finomító az ukrán határtól mintegy 1500 kilométerre keletre fekszik, kapacitása napi 168 ezer hordó.

A tűzről egy felvétel is terjed a közösségi médiában:

