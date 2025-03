Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzlet akár ebben a hónapban végbe mehet.","shortLead":"Az üzlet akár ebben a hónapban végbe mehet.","id":"20250303_prada-versace-capri-holdings-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87.jpg","index":0,"item":"13a20a57-fe36-47b3-83ff-1c591d765cc2","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_prada-versace-capri-holdings-felvasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 14:13","title":"Felvásárolná a Prada a Versace-t, több mint 1,5 milliárd euró lehet az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","shortLead":"A világhírű gitárművész, Al Di Meola szerint a magyar kormányfőnek nem szabadna szövetkeznie a Trump-féle gonoszsággal.","id":"20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f04dce0-c966-44a7-9a77-bb790ec58030.jpg","index":0,"item":"efcd4b15-f303-45b4-a55c-7d6bae21135d","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Orban-kedvenc-zenesze-uzent-a-kormanyfonek-es-nem-dicserte-meg-amiert-Trump-melle-allt-Zelenszkijjel-szemben","timestamp":"2025. március. 02. 13:44","title":"Kedvenc zenésze üzent Orbánnak és nem dicsérte meg, amiért Trump mellé állt Zelenszkijjel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló eszköztárát az Amazon Web Services (AWS). A Barcelonában zajló MWC 2025 szakkiállításon bejelentett újítások a szolgáltatók számára új üzleti lehetőségeket jelenthetnek, az ügyfelek számára pedig jobb felhasználói élményt ígérnek.","shortLead":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló...","id":"20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035.jpg","index":0,"item":"da379cd5-f459-4220-9a80-9e83b95c1548","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 08:00","title":"Az ügyfelek is megérezhetik, hogy új eszközöket kapnak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","shortLead":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"46dffe8e-2fea-4c74-8b7d-10dae1c658b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","timestamp":"2025. március. 03. 10:31","title":"Egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Ukrajnában Franciaország és Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Főként a telekommunikációs szektor hozta a pénzt, az IT-divízió pedig erősebb évet zárt, mint 2023-ban.","shortLead":"Főként a telekommunikációs szektor hozta a pénzt, az IT-divízió pedig erősebb évet zárt, mint 2023-ban.","id":"20250303_Rekordevet-zart-a-4iG-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"ea214493-c964-4092-b0b0-fd65feee1a52","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Rekordevet-zart-a-4iG-2024-ben","timestamp":"2025. március. 03. 18:15","title":"700 milliárd forint volt a 4iG bevétele 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3d3907-d191-4ad8-aa27-8dbc7a747a03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régóta pletykálják az érkezését. ","shortLead":"Régóta pletykálják az érkezését. ","id":"20250303_Mach-4-neven-johet-a-negyajtos-Ford-Mustang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae3d3907-d191-4ad8-aa27-8dbc7a747a03.jpg","index":0,"item":"3533e188-f263-497d-a15b-b5b931adbe77","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_Mach-4-neven-johet-a-negyajtos-Ford-Mustang","timestamp":"2025. március. 03. 08:25","title":"Mach 4 néven jöhet a négyajtós Ford Mustang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]