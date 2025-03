Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","shortLead":"A két halálos áldozattal és több sérülttel járó gázolás elkövetőjét őrizetbe vették.","id":"20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339.jpg","index":0,"item":"6586afd6-7b98-420d-aeb9-893aa8f3f9fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_nemet-allampolgar-mannheim-gazolas","timestamp":"2025. március. 03. 17:55","title":"Német állampolgár a mannheimi gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 3800 milliárd forint megy majd rájuk.","shortLead":"Több mint 3800 milliárd forint megy majd rájuk.","id":"20250303_allam-kamatkiadas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"4f2723e0-eaa8-45ef-b50c-b69ecaac1a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_allam-kamatkiadas-rekord","timestamp":"2025. március. 03. 12:32","title":"Rekordösszeget érnek el idén az állam kamatkiadásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások böngészésében, akkor sok mindenről lemaradhat, és nem is csak az olvasmányélményekre gondolunk. A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák is felmerültek.","shortLead":"Nem megfelelően feltüntetett származási hely, takarítás hiánya, nyomon követhetetlen élelmiszer, és tárolási problémák...","id":"20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d71934a-81c2-4555-b78b-b72a2015f526.jpg","index":0,"item":"1c596f95-4885-4921-a0ee-f64e9bbcefd9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Atfogo-ellenorzest-vegeztek-a-Lehel-piacon-ot-hely-kozul-negynel-talaltak-szabalytalansagot","timestamp":"2025. március. 03. 08:34","title":"Átfogó ellenőrzést végeztek a Lehel piacon, ötből négy helynél találtak szabálytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem Renault-tulajdonként.","shortLead":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem...","id":"20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e.jpg","index":0,"item":"42187da0-0ca9-4f70-8b58-e540888396e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","timestamp":"2025. március. 03. 08:49","title":"Egy rubelért adta el, százmilliárdért kaphatná vissza orosz gyárát a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]