Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék a mobiljaikat – számolt be az ATV. Az esetről az egyik diák írt közösségi oldalán, mire még ő került tantestületi ülés elé.","shortLead":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék...","id":"20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"645bae2a-1370-4e1e-bf6d-cf0c69cd797f","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","timestamp":"2025. március. 04. 07:49","title":"Szekrénypénzt szedett a diákok mobiljának elzárásáért egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások böngészésében, akkor sok mindenről lemaradhat, és nem is csak az olvasmányélményekre gondolunk. A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítaná, ahogy Donald Trump követeli. 2038-ban a GDP 2 százaléka és 5 százaléka közt már 5,6 ezer milliárd forint lesz. A NATO biztosan emelni fogja a védelmi kiadások célértékét, de biztos, hogy nem 5 százalékra.","shortLead":"Az idei évet tekintve 2,6 ezer milliárd forint plusz kiadást jelentene, ha Magyarország a GDP-je 5 százalékát védelmi...","id":"20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea23385-7b67-4013-963a-c2d158dedd19.jpg","index":0,"item":"0f783d6a-0479-4636-8e99-5d9365f5c893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Trump-54-ezer-milliard-forintot-kovetel-Magyarorszagtol-2038-ig-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 13:39","title":"Trump 54 ezer milliárd forintot követel Magyarországtól 2038-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi ukrajnai nagykövettel.","shortLead":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi...","id":"20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8.jpg","index":0,"item":"fb9e8028-770c-4121-a5b2-f81c798124b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","timestamp":"2025. március. 03. 19:57","title":"Határozatlan időre kitiltották Oroszországból a japán külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül ki ugyanis, hogy képes-e a kontinens a saját jogán geopolitikai tényező lenni, vagy pedig marad gazdasági tömörülés, tényleges politikai befolyás nélkül.","shortLead":"Ez a hét páratlanul fontos a háború utáni történelemben, mert hosszú időkre meghatározza a földrész sorsát. Most derül...","id":"20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ecec159-b1a7-48d2-bf8d-257cf2ab3638.jpg","index":0,"item":"8b9f690a-498a-48c5-aa4c-5f46d2cc2f26","keywords":null,"link":"/360/20250304_lapszemle-newsweek-trump-ukrajna-eu","timestamp":"2025. március. 04. 07:30","title":"Európa számára az igazság pillanata nem csupán Ukrajnáról szól – a Newsweek elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","shortLead":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","id":"20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70.jpg","index":0,"item":"2a45b33b-9e41-4860-98b1-fcc518602969","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","timestamp":"2025. március. 05. 11:53","title":"Fél évet csúszik a Ryanair újítása, egyelőre nincs változás a beszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","shortLead":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","id":"20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60.jpg","index":0,"item":"0a17b57e-f025-4279-9d15-917917c2149b","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","timestamp":"2025. március. 04. 21:24","title":"Felső szomszédja szerint rendszeresen gyújtogatott az a miskolci férfi, akinek kiégett a panellakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","shortLead":"Magyarország együttműködik az amerikai Westinghouse-szal a moduláris nukleáris erőművek fejlesztésében.","id":"20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969d0ad0-b98c-4f35-927d-eb10e70fb730.jpg","index":0,"item":"b501936a-c9a2-4182-bfd5-bbb4703a863b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Meghasadas-Szijjarto-Peter-orosz-helyett-amerikai-nuklearis-eromuvekrol-egyeztetett","timestamp":"2025. március. 05. 13:10","title":"Meghasadás: Szijjártó Péter orosz helyett amerikai nukleáris erőművekről egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]