Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai gyerekek.","shortLead":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai...","id":"20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00.jpg","index":0,"item":"c6563566-f619-4f95-ac80-55f548c1d726","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","timestamp":"2025. március. 05. 11:37","title":"A XII. kerületben épülhet meg az orosz–ukrán háború áldozatainak első Ukrajnán kívüli emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot, hogy adatigényléssel megismerjen közérdekű adatokat.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot...","id":"20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316.jpg","index":0,"item":"9bf756c7-b061-4af9-81aa-0d01f4de8c91","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","timestamp":"2025. március. 05. 15:21","title":"Péterfalvi Attila szerint bármennyire nem szeretné, Schmidt Máriának akkor is válaszolnia kell a Magyar Hangnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","shortLead":"A gyorséttermek parkolóiban egyre gyakorbb látvány egy töltőoszlop. ","id":"20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e289e-be6e-417f-83a5-c55e6b8e2479.jpg","index":0,"item":"6ba989e8-8512-436c-bca6-85d0c53b4e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_A-KFC-parkoloiban-is-megjelennek-a-villanyautotoltok","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"A KFC parkolóiban is megjelennek a villanyautótöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc99da1-f0ad-4003-8b17-c31f7e737782","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még nem engedte el a harmadik generációs PlayStation kezét a Sony, legalábbis nem teljesen. Most egy fontos rendszerfrissítés érkezett a konzolhoz, igaz, óriási dolgokat nem tartogat.","shortLead":"Még nem engedte el a harmadik generációs PlayStation kezét a Sony, legalábbis nem teljesen. Most egy fontos...","id":"20250305_sony-playstation-3-rendszerfrissites-blu-ray-titkositasi-kulcsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcc99da1-f0ad-4003-8b17-c31f7e737782.jpg","index":0,"item":"90e276fb-4b97-4076-ba8b-f6304822f5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_sony-playstation-3-rendszerfrissites-blu-ray-titkositasi-kulcsok","timestamp":"2025. március. 05. 17:03","title":"19 évvel a megjelenése után kapott frissítést a PlayStation 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","shortLead":"Attól tartanak, a magyar miniszterelnök itt is keresztbe fekszik majd.","id":"20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"54895c2a-60e7-46a3-800d-dd88e2016bea","keywords":null,"link":"/360/20250306_Politico-5-perccel-ejfel-elott-lidercnyomasos-csucsra-keszul-az-EU-reszben-Orban-miatt","timestamp":"2025. március. 06. 07:30","title":"Politico: 5 perccel éjfél előtt – lidércnyomásos csúcsra készül az EU, részben Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A két tárcavezető a megbeszélésen globális kérdéseket is érint majd.","shortLead":"A két tárcavezető a megbeszélésen globális kérdéseket is érint majd.","id":"20250304_Szijjarto-Peter-az-amerikai-kulugyminiszterrel-talalkozik-Washingtonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3f0fe622-44bb-432c-9b50-2bb58fe41657","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Szijjarto-Peter-az-amerikai-kulugyminiszterrel-talalkozik-Washingtonban","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Szijjártó Péter az amerikai külügyminiszterrel találkozik kedden Washingtonban, azt nem tudni, Rogánról szó lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]