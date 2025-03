Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter telefonos megbeszélést folytatott pénteken amerikai kollégájával, Marco Rubióval, tárgyalásuk középpontjában az ukrán és az amerikai küldöttségek jövő hétre tervezett szaúd-arábiai találkozója állt. Erről az ukrán tárcavezető tájékoztatott az X-en.

“Ukrajna azt akarja, hogy a háború véget érjen, és a tartós béke eléréséhez szükség van az Egyesült Államok vezető szerepére” – hangsúlyozta Szibiha. Közölte, hogy a beszélgetés során megvitatták a kétoldalú együttműködés fejlesztésének lehetőségeit is.

Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint Kijev a szaúd-arábiai találkozón elsősorban az ukrán-amerikai kétoldalú kapcsolatokat és az ukrajnai béke eléréséhez szükséges lépéseket kívánja megvitatni Washington képviselőivel.

