Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"07a99b1e-c3da-4283-935d-574e61f37158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennyibe került a Müpában tartott vetítés és az azt követő büféasztalos állófogadás. ","shortLead":"Ennyibe került a Müpában tartott vetítés és az azt követő büféasztalos állófogadás. ","id":"20250307_Hunyadi-diszbemutato-73-millio-kozpenz-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07a99b1e-c3da-4283-935d-574e61f37158.jpg","index":0,"item":"ffaefbf5-f807-4dd6-b70c-a4182192b1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Hunyadi-diszbemutato-73-millio-kozpenz-Mupa","timestamp":"2025. március. 07. 14:27","title":"73 millió forint közpénzből tartották meg a Hunyadi díszbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","shortLead":"Az énekesnő egy interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott volt férjével szemben.","id":"20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e.jpg","index":0,"item":"80a55341-d43f-42e6-b256-832e5ee30a21","keywords":null,"link":"/elet/20250306_krausz-gabor-toth-gabi-vadaskodas-per","timestamp":"2025. március. 06. 19:00","title":"Krausz Gábor reagált Tóth Gabi vádjaira: „Kénytelen vagyok jogi útra terelni az ügyet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","shortLead":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","id":"20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"461e03c3-00e0-4686-b1ef-98d29712cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","timestamp":"2025. március. 08. 09:10","title":"Kiderült, mi okozta Gene Hackman és a színész feleségének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat a hír felemelte, de az egyre borúsabb geopolitikai kilátások óvatosságra intik a befektetőket.","shortLead":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat...","id":"20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5.jpg","index":0,"item":"24f392c9-6f38-451e-90d3-70f697578d23","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","timestamp":"2025. március. 06. 18:01","title":"Trump saját és tanácsadói zsebére is gondol, amikor megpróbálja feljebb tornázni a kriptovaluták értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven a sorozatban. ","shortLead":"A produkció intimitás-koordinátora elmondta, mire figyeltek az erotikus jelenetek forgatásakor, amelyekből van bőven...","id":"20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"541ffaa4-0be9-448e-ad87-89617deb71ed","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_Hunyadi-sorozat-meztelenseg-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. március. 07. 11:37","title":"A Hunyadi showrunnere a meztelen jelenetekről: Mindenki profi és bevállalós volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál kiszolgáltatottabb a „terelgetésnek”. A láthatatlan munka, a foglalkoztatási szegregáció, az állami szociális politika visszásságai mind hozzájárulnak a nők kiszolgáltatottságához, és növelik az elszegényedésük veszélyét, az egyedülálló anyáknak szociális védőháló híján pedig kifejezetten kétségbeejtő a helyzete. ","shortLead":"A patriarchális állam a nőket egyfajta tartalékseregként kezeli; minél rosszabb helyzetben van egy nő, annál...","id":"20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"49b04809-8044-428f-a3e0-f0aca119f32c","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Noi-szegenyseg-tarsadalmi-mobilitas-magyar-szocialpolitika-rejtett-hajlektalansag-lathatatlan-munka-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 15:00","title":"„Bevett magyar szokás, hogy a hatalom minden válságnál megpróbálja visszatolni a konyhába a nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz évig is eltarthat, és még az sem biztos, hogy megvalósulhat.","shortLead":"Az elemző úgy gondolja, felesleges most megkérdezni a magyarokat Ukrajna EU-csatlakozásáról, mert a folyamat akár tíz...","id":"20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33c2a927-3f9e-4f77-a295-81e631db4821.jpg","index":0,"item":"0f0effb5-8b89-41e7-8553-be7bb9e1208a","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_racz-andras-orban-viktor-velemenynyilvanito-szavazas-ukrajna-tereles-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. március. 07. 17:15","title":"Rácz András szerint Orbán a vélemény-szavazással csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy megvétózta az EU katonai segélyét Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak a résztvevők. Orbán Viktor egyedül maradt az Európai Tanácsban, amikor Ukrajna további támogatásáról volt szó, a magyar miniszterelnök szerint azonban az EU van elszigetelve, nem Magyarország. Az EU-csúcs után Orbán azt mondta, Ukrajna uniós tagságáról véleménynyilvánító szavazást tartanak – Magyarországon.","shortLead":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak...","id":"20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9.jpg","index":0,"item":"cf5597a1-cbac-4f59-9d52-5a12c5072806","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:55","title":"Orbán megkérdezi a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]