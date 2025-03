Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","shortLead":"A kiszivárgott listán rajta van a far-hát, a zsír és a párizsi is.","id":"20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998.jpg","index":0,"item":"6bd7f49e-af85-4a4c-a350-0db58f2c3b30","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_arresstop-arstop-elelmiszerek-listaja-kiskereskedelem-bevasarlas-inflacio-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 11:05","title":"Ezekre a termékekre vezetheti be az árrésstopot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg újra Magyarországon.","shortLead":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg...","id":"20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"e627ae78-ba08-4c8c-88b1-2fa2d392fffa","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","timestamp":"2025. március. 09. 21:29","title":"Hatalmas gödröt ástak Bábolna mellett, 1400 szarvasmarhát öltek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik valamennyi csapadék.","shortLead":"Lelkes nézelődők fotózták vasárnap a Dunát a Margit-szigetnél, látványosan kevés víz van a mederben. Jövő héten érkezik...","id":"20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7f21ef-28c4-46cb-9199-f0484716a492.jpg","index":0,"item":"f587f925-58b2-41dc-a333-29f953bf51ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mar-turistak-fotozzak-a-Dunat-Budapesten-annyira-keves-viz-van-a-mederben","timestamp":"2025. március. 09. 19:45","title":"Képek: turisták nyüzsögnek az apadó Duna medrében Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja fel a gazdaságokat.","shortLead":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja...","id":"20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c.jpg","index":0,"item":"a87085f4-be7c-45dc-857a-12a00cbdd545","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 10. 17:50","title":"Mi magyarázza, hogy a 200 forintos tejért több mint 500-at kérnek el a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési minisztérium elleni pert. ","shortLead":"Ezzel a felkiáltással jelezte az építési és közlekedési miniszter, hogy megnyerte a GYSEV az osztrák közlekedési...","id":"20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"02bb8180-7869-4f03-9c2b-dd022140b423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Lazar-Janos-GYSEV-kozlekedesi-miniszterium-EKM-Ausztria","timestamp":"2025. március. 11. 16:38","title":"Lázár János: Labancok leverve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Harmadfokon lett meg végül a jogerős ítélet. ","shortLead":"Harmadfokon lett meg végül a jogerős ítélet. ","id":"20250310_mohacs-hajlektalanok-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"728d31b9-696b-4c38-ae7f-9cc802c9e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mohacs-hajlektalanok-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. március. 10. 09:49","title":"A Kúria is börtönbe küldte a mohácsi hajléktalanokat bántalmazó rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","shortLead":"Elutasította a szélsőjobboldali politikus fellebbezését a román bíróság.","id":"20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"2b36866d-83e2-4fcc-b0c2-10235a33431a","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Nem-indulhat-Georgescu-a-roman-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 11. 18:45","title":"A román alkotmánybíróság döntése szerint nem indulhat Georgescu a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]