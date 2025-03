Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","shortLead":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","id":"20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4.jpg","index":0,"item":"024a7492-4c2c-4736-8215-a0e026f146be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","timestamp":"2025. március. 11. 08:41","title":"Meglepetésre feltámadhat az Audi R8, ráadásul akár 1000 benzines lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa86e7e-2111-4109-898f-e66649cea7a5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új elektronikai rendszer miatt 600 méterrel kevesebb elektromos vezeték kell egy-egy autóba, mint korábban. ","shortLead":"Az új elektronikai rendszer miatt 600 méterrel kevesebb elektromos vezeték kell egy-egy autóba, mint korábban. ","id":"20250311_bmw-debrecen-szuperagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa86e7e-2111-4109-898f-e66649cea7a5.jpg","index":0,"item":"97205614-dd7b-4793-80a1-ace56a1467cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_bmw-debrecen-szuperagy","timestamp":"2025. március. 11. 11:45","title":"Négy „szuperagy” kerül a debreceni BMW-kbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a8b62-30c0-457e-86a8-9797c6c0cf34","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslat többek között rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő”.","shortLead":"A javaslat többek között rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő”.","id":"20250312_alaptorveny-modositas-javaslat-fidesz-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1a8b62-30c0-457e-86a8-9797c6c0cf34.jpg","index":0,"item":"9ae49fa3-615b-4a2f-9d87-fbb82a80c2df","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-javaslat-fidesz-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 05:22","title":"Benyújtotta az Alaptörvény 15. módosításáról szóló javaslatát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","shortLead":"Magyarország 1,2 millió euró támogatást kapott a projektre.","id":"20250311_asz-neak-hibas-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c0b876a-f04a-4244-978a-b156f8f496a2.jpg","index":0,"item":"8dd4cb33-2804-465f-bcd8-a57df408498b","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_asz-neak-hibas-szoftver","timestamp":"2025. március. 11. 12:56","title":"A számvevőszék elővette a NEAK-ot, mert hibás szoftverekre kötött szerződést újra és újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök reméli, hogy Donald Trump odacsap Vlagyimir Putyinnak is, ha az orosz elnök vonakodna a tűzszünettől. Zelenszkij „erős lépéseket” vár az Egyesült Államoktól. Közben arra is utalt, hogy milyen béke formálódott Rijádban.","shortLead":"Az ukrán elnök reméli, hogy Donald Trump odacsap Vlagyimir Putyinnak is, ha az orosz elnök vonakodna a tűzszünettől...","id":"20250312_Zelenszkij-Trump-Putyin-tuzszunet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"68c49cd8-1d91-4689-9ccd-3673479ec42a","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Zelenszkij-Trump-Putyin-tuzszunet-reakcio","timestamp":"2025. március. 12. 19:04","title":"Biztonsági garanciák, új ukrán választás, megszállt területek – Zelenszkij ezekről beszélt az újabb béketárgyalás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","shortLead":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","id":"20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5.jpg","index":0,"item":"d20c2529-f031-4b5b-bcdd-271bb65e1797","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","timestamp":"2025. március. 11. 09:29","title":"Magyarországról kapott pénzt a spanyol szélsőjobboldal, nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","shortLead":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","id":"20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d.jpg","index":0,"item":"389f7379-ff55-4f7c-b5d7-8f0cb4d07cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","timestamp":"2025. március. 11. 16:03","title":"Samsung mobilja van? Épp most futhatott be rá egy fontos frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e96d32-bea0-491b-9301-c0e7f22b04fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lezárások megszűnése után volt egy nagyobb ugrás, de a bővülés nem állt meg. ","shortLead":"A lezárások megszűnése után volt egy nagyobb ugrás, de a bővülés nem állt meg. ","id":"20250311_ausztria-magyarorszag-munkavallalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5e96d32-bea0-491b-9301-c0e7f22b04fd.jpg","index":0,"item":"831a0e28-953b-451c-9c10-87ec11b2adbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ausztria-magyarorszag-munkavallalo","timestamp":"2025. március. 11. 10:35","title":"Új rekord még nem született, de így is özönlenek a magyarok Ausztriába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]