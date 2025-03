Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János szerepére készült, hogy már vagy tíz éve végez saját testsúlyos edzéseket.","shortLead":"Kádár L. Gellért katonai kiképzéshez hasonlította a felkészülését, habár szerinte azzal is öntudatlanul Hunyadi János...","id":"20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"eca9aae0-e67c-4498-9ee8-92d416396bca","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Hunyadi-sorozat-foszereplo-Kadar-L-Gellert-Hunyadi-Janos-lovaglas-edzes","timestamp":"2025. március. 13. 10:53","title":"A Hunyadi főszereplője: „Segítettek felszínre hozni a bennem mélyen szunnyadó férfierőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nézőpont Intézet szerint a Fidesz támogatottsága akkora, mint az EP-választások idején volt, a Tisza Párt népszerűsége pedig csökkent.","shortLead":"A Nézőpont Intézet szerint a Fidesz támogatottsága akkora, mint az EP-választások idején volt, a Tisza Párt...","id":"20250314_nezopont-kozvelemeny-kutatas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"dc3a3633-6876-46ff-8187-bf0de86ebfca","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_nezopont-kozvelemeny-kutatas-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 12:43","title":"Nyugtat a kormányközeli Nézőpont: felmérésük szerint toronymagasan vezet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b53d1e8-6d16-4897-8486-3414880093fb","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Ukrajna majdnem ezer százalékkal növelte a katonai beszerzéseit, Oroszország fegyverexportja soha nem látott mélységbe zuhant, és Franciaország elfoglalta a második helyet. Európa fegyverkezne, de sok a külső beszállító, Kína pedig piacot keres, de mindenkinek gyanús. ","shortLead":"Ukrajna majdnem ezer százalékkal növelte a katonai beszerzéseit, Oroszország fegyverexportja soha nem látott mélységbe...","id":"20250313_fegyver-importor-es-exportor-allamok-toplista-sipri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b53d1e8-6d16-4897-8486-3414880093fb.jpg","index":0,"item":"febbb9fb-4f9b-4bc3-a85f-34e8c11bf98a","keywords":null,"link":"/360/20250313_fegyver-importor-es-exportor-allamok-toplista-sipri","timestamp":"2025. március. 13. 06:02","title":"Sam bácsi feneketlen zsákja és Ukrajna, a fekete lyuk – egyre több fegyver érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","shortLead":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","id":"20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111.jpg","index":0,"item":"995d0ee4-eff2-43c0-84c6-c1c71975a720","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:21","title":"Minden fronton spórolós a VW legolcsóbb villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz tartozott.","shortLead":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz...","id":"20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4.jpg","index":0,"item":"1447924e-aa28-4c4a-8315-1f8a00802dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","timestamp":"2025. március. 14. 12:27","title":"Az NGM alá került a frissen alapított állami légügyi tanácsadó cég, de Pintér is kapott egy finom falatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy most az USA a rossz oldalon áll.","shortLead":"A diktátor mellé besorolt az áruló, az embernek kicsit olyan érzése van, mint a ’30-as években – csakhogy...","id":"20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"3c5450d3-139f-4c1f-af4c-c2c777e66c95","keywords":null,"link":"/360/20250313_FT-kommentar-Europa-belebujhat-Amerika-koponyegebe-mert-mozgositania-kell-a-demokracia-vedelmeben","timestamp":"2025. március. 13. 07:30","title":"FT-kommentár: Európa belebújhat Amerika köpönyegébe, mert mozgósítania kell a demokrácia védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte, hogy dönthetnek? Mit szól hozzá Gulyás Gergely, hogy a magyarok többsége szerint a miniszterelnök politikája inkább az EU gyengítését szolgálja, mint a reformját? Ki fogja eldönteni, melyik kettős állampolgárt kell kiutasítani? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Miért nem dönthetnek a sóskútiak arról, hogy működhet-e akkufeldolgozó a városukban, ha egyszer Orbán Viktor megígérte...","id":"20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c2d02b-5299-46cf-8dd3-d397d4887ffc.jpg","index":0,"item":"f82ff898-d516-4239-8dd8-fa957a38ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_a-kettos-allampolgarokat-vagy-Rogan-Antalt-konnyebb-kitiltani-kormanyinfo-hvg-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 14:35","title":"A kettős állampolgárokat vagy Rogán Antalt könnyebb kitiltani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]