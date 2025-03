Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg a követelményeknek.","shortLead":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg...","id":"20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"71775c07-2d50-4d0f-806a-c1366ca1ff61","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","timestamp":"2025. március. 14. 14:56","title":"Bekerült a Tiborcz István bankja a BUX-indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki ünnepi beszédben megismételte, hogy Ukrajna nem lehet uniós tagország. Szerinte „a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel”.","shortLead":"„Túl régóta vannak itt, túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e88c3e-b86b-4411-bbf1-e229ba9ed615.jpg","index":0,"item":"aacaf113-dd98-452e-ad25-9d807514e313","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_orban-viktor-poloska-marcius-15-unnepi-beszed-magyar-peter-tavaszi-nagytakaritas-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 12:56","title":"Orbán Viktor poloskához hasonlította ellenfeleit - összefoglaló a miniszterelnök beszédéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","shortLead":"Közösüljön-e a miniszterelnök disznóval? Messzire jutott a sorozat a sokkoló nyitány óta. ","id":"20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75f8cada-ccc3-4036-b18d-ae6b9aba1b6a.jpg","index":0,"item":"e5805267-0db2-447d-a214-f01d6a9443ff","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_Ujabb-Black-Mirror-evad-kozeleg-itt-az-uj-elozetes","timestamp":"2025. március. 14. 15:23","title":"Újabb Black Mirror-évad közeleg: ki is jött egy előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre hivatkozva, akik néhány hónapja még ragyogó értékeléseket kaptak.","shortLead":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre...","id":"20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"d26008f2-9686-4ec4-a6ec-4c1f5e6dbaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","timestamp":"2025. március. 13. 19:59","title":"Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy a Trump-kormánynak vissza kell vennie a korábban elbocsátott dolgozók ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Demokrata szenátorok szavazataival sikerült elfogadni azt a törvényjavaslatot, ami őszig lehetővé teszi az USA szövetségi ügynökségeinek további finanszírozását. A demokraták szenátusi vezetője szerint a kormányzati leállás rosszabb lett volna, mint ha engednek Trumpnak.","shortLead":"Demokrata szenátorok szavazataival sikerült elfogadni azt a törvényjavaslatot, ami őszig lehetővé teszi az USA...","id":"20250315_Az-USA-mukodokepes-marad-a-demokratak-beadtak-a-derekukat-a-Szenatusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"d74e7090-319a-4bb7-b41d-8082d9350f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Az-USA-mukodokepes-marad-a-demokratak-beadtak-a-derekukat-a-Szenatusban","timestamp":"2025. március. 15. 09:26","title":"Az USA működőképes marad, a demokraták beadták a derekukat a Szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","shortLead":"Az intézmény több mint 800 millió dollártól esik el.","id":"20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"19d10f66-c51e-4a09-97a9-ab2221351ebc","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_usaid-tamogatas-megvonas-elbocsatas-johns-hopkins-egyetem","timestamp":"2025. március. 14. 16:41","title":"Több ezer embert elbocsát a Johns Hopkins Egyetem, miután Trumpék megvonták a USAID-támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ada3c2-a8e3-472c-81c3-400ed861d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maria Branyas Morera túlélt két világháborút, a spanyol polgárháborút, a spanyolnáthát és a koronavírus-járványt is. Katalán kutatók a DNS-ét és a mikrobiomát vizsgálva jutottak igen fontos eredményre.","shortLead":"Maria Branyas Morera túlélt két világháborút, a spanyol polgárháborút, a spanyolnáthát és a koronavírus-járványt is...","id":"20250314_maria-branyas-morera-vilag-legidosebb-embere-dns-genom-mikrobiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0ada3c2-a8e3-472c-81c3-400ed861d3ea.jpg","index":0,"item":"0a3dd05c-17f6-4ba6-a50d-e740fc5f2756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_maria-branyas-morera-vilag-legidosebb-embere-dns-genom-mikrobiom","timestamp":"2025. március. 14. 20:03","title":"Megfejtették, miért élhetett 117 éves koráig a világ volt legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]