[{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban vannak egymással, az alternatív vajúdási lehetőségtől a saját fürdőszobáig sok mindent nyújtanak. De mire vágynak leginkább a kismamák?","shortLead":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban...","id":"20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"c2f618d8-424c-463f-b86d-780deda92b9a","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","timestamp":"2025. március. 15. 13:00","title":"A magyarországi élveszületések száma zuhan, de nem a budapesti magánklinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai Bizottság döntése szerint a száj- és körömfájással nem érintett területekről származó export nem korlátozható.","shortLead":"Románia március 10-én vezette be a tilalmat, erről nem tájékoztatta Magyarországot. A probléma az, hogy az Európai...","id":"20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"e4cfd16d-faeb-414b-a4ac-b1bb1cfdbc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Romania-jogsertoen-akadalyozza-a-magyar-termekek-beszallitasat","timestamp":"2025. március. 14. 14:31","title":"Románia úgy zárta le a határait a magyar agrártermékek elől, hogy nem is szólt róla Budapestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A korábban fizetett megafonos propagandistaként is ismert László András arról nem beszélt, hogy a balos propagandaeszköznek beállított USAID a magyar kormány kezdeményezéseit is támogatta.","shortLead":"A korábban fizetett megafonos propagandistaként is ismert László András arról nem beszélt, hogy a balos...","id":"20250314_usaid-kormanybiztos-laszlo-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"1e766720-8c62-47b3-8d94-2469544ca7e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_usaid-kormanybiztos-laszlo-andras","timestamp":"2025. március. 14. 18:43","title":"Kormánybiztos: Megkezdődik a USAID konkrét finanszírozási projektjeinek kivizsgálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","shortLead":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","id":"20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"7158b277-af59-4941-b723-6a17c7b1a90f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","timestamp":"2025. március. 14. 15:57","title":"Havas Henrik elárverezi a Táncsics-díját, a pénzt Iványi Gábor alapítványa kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48164a76-0976-4969-a57b-6e4fbac6a7a3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A rogáni kommunikációs gépezet nem kevés kreativitását leköti, hogy életben tartsa a homofóbiát Magyarországon.","shortLead":"A rogáni kommunikációs gépezet nem kevés kreativitását leköti, hogy életben tartsa a homofóbiát Magyarországon.","id":"20250314_hvg-dacreakcio-a-homofob-uszitasra-pride-magyar-allaspont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48164a76-0976-4969-a57b-6e4fbac6a7a3.jpg","index":0,"item":"9fa327ca-aaaf-4410-97a1-04539af20923","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-dacreakcio-a-homofob-uszitasra-pride-magyar-allaspont","timestamp":"2025. március. 14. 14:45","title":"Meredeken nőtt a Pride elfogadottsága, amióta Orbánék importálták a homofób kampányt Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell hozzá megbeszélni.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint nem alaptalan az óvatos optimizmus a tűzszünettel kapcsolatban, ám még oly sok mindent kell...","id":"20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af.jpg","index":0,"item":"b7a514af-fa33-4b32-9a93-245f57a315be","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_putyin-peszkov-witkoff-usa-tuzszunet-idohuzas","timestamp":"2025. március. 14. 13:51","title":"Putyin ismét üzent Trumpnak a lehetséges tűzszünetről, ám szakértők szerint csak időhúzásra játszik, hiszen most épp jó helyzetben vannak az oroszok a fronton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","shortLead":"Az izraeli Sapir Berman lesz az első transznemű nő, aki hivatalos nemzetközi meccsen bíráskodik.","id":"20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79647abc-e5ed-4da2-a168-7d954f42eab6.jpg","index":0,"item":"4f5fda0a-ea62-40f3-b511-6c41ae7e1c31","keywords":null,"link":"/elet/20250314_eloszor-vezet-nemzetkozi-meccset-transznemu-biro","timestamp":"2025. március. 14. 14:26","title":"Focitörténelmi fordulat: először vezet nemzetközi meccset transznemű bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá egyedi ajánlórendszer segítségével.","shortLead":"Már bárki letöltheti (az EU-ban) a legújabb iOS-es alkalmazásboltot, melyben játékok közül lehet válogatni, méghozzá...","id":"20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c53a2e6-7bdf-4f6a-be04-b67e698e0fa4.jpg","index":0,"item":"1eae069f-7453-4b06-b903-e65fc69c8b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_apple-iphone-skich-store-alkalmazasbolt-jatekok-ajanlas-jobbra-balra-huzas","timestamp":"2025. március. 14. 15:03","title":"iPhone-ja van? Itt a játékáruházak Tindere, amiben jobbra-balra húzhatja a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]