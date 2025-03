Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","shortLead":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","id":"20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"073a2019-d7ee-4214-918c-8588bc32705a","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","timestamp":"2025. március. 16. 21:32","title":"Szijjártó Péter az észak-macedóniai diszkótűzről: Magyarország átvállalja 19 sérült ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi számít hivatalosan munkahelyi balesetnek? Kaphat-e kártérítést az, aki home office-ban sérül meg? És milyen kötelessége van az embernek, amit ha elmulaszt, akkor nem jár neki kártérítés?","shortLead":"Mi számít hivatalosan munkahelyi balesetnek? Kaphat-e kártérítést az, aki home office-ban sérül meg? És milyen...","id":"20250303_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc.jpg","index":0,"item":"faa57683-0f1b-46d6-9b5a-d8a10e5ecedb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 17. 06:00","title":"Mit kaphatok, ha baleset ér munka közben? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","shortLead":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","id":"20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58.jpg","index":0,"item":"2a9b0494-5fb2-4411-9827-22fc824ef6e2","keywords":null,"link":"/sport/20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","timestamp":"2025. március. 16. 20:03","title":"A Szoboszlaival felálló Liverpool kikapott a Newcastle-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. március. 17. 07:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","shortLead":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","id":"20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea.jpg","index":0,"item":"d161b4a6-f085-465e-872f-6cdd4e5681b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","timestamp":"2025. március. 17. 10:23","title":"Romániában is híre ment Navracsics tervének, ami megtiltaná a jöttmenteknek, hogy házakat vegyenek a magyar falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eac24e0-66b0-485d-b2e5-700c8e0fa833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"83 ezer tonnányi nehézfém lehetett a felrobbantott ukrajnai víztározó üledékében, melynek egyelőre csupán töredéke szabadult fel egy friss kutatás szerint.","shortLead":"83 ezer tonnányi nehézfém lehetett a felrobbantott ukrajnai víztározó üledékében, melynek egyelőre csupán töredéke...","id":"20250317_ukrajna-nova-kahovka-viztarozo-gat-robbantas-termeszeti-katasztrofa-nehezfemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eac24e0-66b0-485d-b2e5-700c8e0fa833.jpg","index":0,"item":"57f977e5-16bf-4f35-9fd5-6551483588a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_ukrajna-nova-kahovka-viztarozo-gat-robbantas-termeszeti-katasztrofa-nehezfemek","timestamp":"2025. március. 17. 20:03","title":"A csernobili katasztrófához hasonlítható, ami Ukrajnában történt a kahovkai gátrobbantás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]