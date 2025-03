Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi...","id":"20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"409502c2-6b56-4d71-8f4a-4da8443305a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 19. 11:38","title":"Vucsicsék a hangágyúzásról: Ha kell, az FBI-t és az FSZB-t kérjük fel a vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo felvásárlására.","shortLead":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo...","id":"20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176.jpg","index":0,"item":"e746cf5c-a1ae-43ca-85f4-5b99f81e0bf2","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","timestamp":"2025. március. 18. 14:57","title":"Sok pénzt adott a kormány a hozzá közel álló cégeknek az Eximbankon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","id":"20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334.jpg","index":0,"item":"1bbff140-e282-49d1-8103-4284504a7173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","timestamp":"2025. március. 18. 13:13","title":"Somogy megyében talált kőolajat a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy, a vízcseppek által keltett mikrovillám lehetett az élet első szikrája a Földön.","shortLead":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy...","id":"20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b05447f4-dfa9-4702-a238-366d2d0ad61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","timestamp":"2025. március. 19. 19:03","title":"Mikrovillámlás lehetett az élet szikrája a Földön, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki a Margit hídra. A rendőrség már az érkezésük előtt lezárta a hidat, de a tömeg sokáig kitartott.","shortLead":"A Pride betiltása elleni Kossuth téri tüntetés után Hadházy Ákos arra kérte a tiltakozókat, hogy egy óráig álljanak ki...","id":"20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f593daad-db42-4503-80b2-c5d695f4b775.jpg","index":0,"item":"f5023a8f-944c-4107-9c9c-3d4f21cceedc","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_pride-betiltas-tuntetes-rendorseg-lezaras-margit-hid-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:23","title":"Órákig néztek farkasszemet a tüntetők és a rendőrök a Margit hídon, ám végül komolyabb balhé nélkül ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effdb50a-86c9-40aa-b134-f04551fd60f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, kit kér fel kormányalakításra Vucsics elnök.","shortLead":"Azt még nem tudni, kit kér fel kormányalakításra Vucsics elnök.","id":"20250319_szerbia-milos-vucsevics-lemondas-ugyvezeto-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effdb50a-86c9-40aa-b134-f04551fd60f6.jpg","index":0,"item":"a78f00b0-7473-47a1-85ee-de6fd56a2cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-milos-vucsevics-lemondas-ugyvezeto-kormany","timestamp":"2025. március. 19. 13:26","title":"Elfogadta a szerb parlament a miniszterelnök lemondását, ügyvezető kormány alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","shortLead":"A Jókai-emlékévben több filmes pályázatot is kiírnak, az elbíráló szakmai zsűrit a Nemzeti Filmintézet állítja össze.","id":"20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a.jpg","index":0,"item":"5f3cf0a6-7e33-44b9-87c8-504170795488","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Jokai-tevefilm-Jokai-emlekev-Hanko-Balazs-Schmidt-Maria","timestamp":"2025. március. 18. 10:43","title":"Jókai-filmpályázatot jelentett be Schmidt Mária, dokusorozat is készül az íróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi parkfenntartási biznisz fontos háttéremberének számított – értesült a HVG. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. ","shortLead":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi...","id":"20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14.jpg","index":0,"item":"4de65eab-afc2-4a4f-aac9-378c9ea68339","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","timestamp":"2025. március. 19. 06:15","title":"Kiengedhetik a börtönből a parkfenntartási biznisz korábbi fontos figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]