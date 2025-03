Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","shortLead":"Magyarországon 2031-ig a GDP 3,3 százalékát is kiteheti az öregedés pluszköltsége.","id":"20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786f1a3a-5757-4e7b-800a-1e321bf64818.jpg","index":0,"item":"6458c015-b649-4687-84ee-fa120e24219c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_idoskori-szegenyseg-elethosszig-dolgozok","timestamp":"2025. március. 18. 10:26","title":"Az időskori szegénység terjedése miatt nő az élethosszig dolgozók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","shortLead":"A Trump-barát ketrecharcos szerint az illegális bevándorlási hullám pusztítást okoz Írországban. ","id":"20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f.jpg","index":0,"item":"dd35f2e8-0260-4b3f-893e-0f9bbf981782","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Conor-McGregor-Feher-Haz-Donald-Trump-bevandorlas-ellenes","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Conor McGregor a Fehér Házban járt, ahol bevándorlásellenes nézeteit fejtegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert és Pogány Judit fiát költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért ítélték el jogerősen még tavaly.","shortLead":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert...","id":"20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"de4dfcc5-60f8-4b23-b3b9-ba40a75521c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","timestamp":"2025. március. 19. 09:10","title":"Rábólintott a bíróság Koltai Róbert és Pogány Judit fiának felfüggesztett börtönbüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az EU valóban többet költött 2022 óta orosz energiahordozókra, mint Ukrajna támogatására. És ebben nincsenek benne például az orosz olajból finomított indiai termékek. Az indiai olajtermékexport negyede Európába, 10 százaléka az USA-ba ment 2023-ban.","shortLead":"Az EU valóban többet költött 2022 óta orosz energiahordozókra, mint Ukrajna támogatására. És ebben nincsenek benne...","id":"20250318_Trump-USA-EU-orosz-olaj-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"5508f77c-41f5-48cd-8874-9cd23ee24d71","keywords":null,"link":"/360/20250318_Trump-USA-EU-orosz-olaj-india","timestamp":"2025. március. 18. 17:30","title":"Trump az EU-ra mutogat, pedig az USA is habzsolja az orosz olajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök a nemzetközi értékelések szerint eltolódott a szélsőjobb irányába. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a nemzetközi értékelések szerint eltolódott a szélsőjobb irányába. ","id":"20250319_nemzetkozi-lapszemle-orban-viktor-magyar-peter-pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"c3b28b87-eccc-4359-baac-16e209321464","keywords":null,"link":"/360/20250319_nemzetkozi-lapszemle-orban-viktor-magyar-peter-pride-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 07:30","title":"Orbán megosztaná Magyar Péter táborát – így reagált a nemzetközi sajtó a Pride betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb megélhetési költségekből. ","shortLead":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb...","id":"20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b.jpg","index":0,"item":"ef294ae2-132a-421b-ba6d-aab6489c2838","keywords":null,"link":"/elet/20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","timestamp":"2025. március. 19. 06:01","title":"Nyolc élhető és megfizethető város – Budapest is felkerült a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]