[{"available":true,"c_guid":"69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat az Nvidiának is köszönhet.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat...","id":"20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75.jpg","index":0,"item":"161580fe-9266-422b-9b58-9c6fb2ed9ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","timestamp":"2025. március. 20. 10:03","title":"Braketáncol, cigánykerekezik: összetett mozgásra is képes a Boston Dynamics humanoid robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","shortLead":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","id":"20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"88664b04-ffc3-4134-9d3a-b7399dd960f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","timestamp":"2025. március. 20. 14:17","title":"Meghalt a február végén elgázolt postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni rendszer megszüntetésének leghatékonyabb eszköze a teljes leváltás és az egész állami struktúra átalakítása, minden más félmegoldás”.","shortLead":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni...","id":"20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9.jpg","index":0,"item":"72b82742-afdb-4632-b07c-3bd790ecd46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","timestamp":"2025. március. 20. 10:14","title":"\"A hatalom próbálgatja az eszközeit\" - reagált Bódis Kriszta arra, hogy a Tisza miért nem bírálta határozottabban a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","id":"20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"cb8c80e3-00a1-45a8-b940-998e415f1c69","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","timestamp":"2025. március. 19. 10:23","title":"Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban Gyurcsány Ferenc. Márki-Zay Péter szerint a Tisza Párt megjelenésével teljesült ez a feltétel. ","shortLead":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban...","id":"20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"53948696-dd26-4b79-b0e4-64514b7f6392","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","timestamp":"2025. március. 20. 15:15","title":"Márki-Zay Péter szerint ha Gyurcsány Ferenc tartja, amit ígért, most távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","shortLead":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","id":"20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de.jpg","index":0,"item":"12f1582a-554d-43ca-a4f6-7fd155ceccbf","keywords":null,"link":"/sport/20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 17:50","title":"Kikapott ezredik mérkőzésén a magyar válogatott és nagy bajba került a visszavágóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d596edc1-ecd5-475f-8f14-61dcc9b2181d","c_author":"Equilor Alapkezelő Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az Equilor Alapkezelő Zrt. a hazai befektetési szektor stabil és meghatározó szereplője. Professzionális vagyonkezeléssel, portfólió kezeléssel, befektetési tanácsadással foglalkozik, a magántőke alapoktól kezdve az ingatlanbefektetésekig minden területen kiemelkedő szakértelemmel bír. A hazai piacra elsőként, itthon még nem ismert szolgáltatást vezetett be több mint 2 éve, ami már a prémiumon túli területet fedi le: ez az Equilor Wealth Office, a privátbanki szolgáltatások csúcsa, amelyről Dobó István wealth office igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Az Equilor Alapkezelő Zrt. a hazai befektetési szektor stabil és meghatározó szereplője. Professzionális...","id":"20250317_Privatbanki-szolgaltatas-befektetes-equilor-alapkezelo-zrt-interju-dobo-istvan-wealth-office","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d596edc1-ecd5-475f-8f14-61dcc9b2181d.jpg","index":0,"item":"6351687f-2e65-486e-85ca-579329f9dcd2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250317_Privatbanki-szolgaltatas-befektetes-equilor-alapkezelo-zrt-interju-dobo-istvan-wealth-office","timestamp":"2025. március. 20. 11:35","title":"Felülteljesítő hozamok, személyi asszisztens gombnyomásra: ez mindent átír, amit eddig a privátbanki szolgáltatásokról gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","shortLead":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"f6d9c0f1-6960-4291-b1ce-390567b1c04f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","timestamp":"2025. március. 19. 12:35","title":"Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolta ki, hogy a Telexet selejtnek tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]