[{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán a top 4 szereplőt nézzük, akkor is hozzájuk kerül az állami pénzeső 25 százaléka. ","shortLead":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán...","id":"20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"f9170589-1c17-4c22-8c6b-df9136dec23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","timestamp":"2025. március. 19. 14:20","title":"Kijöttek a friss adatok: elképesztő mennyiségű pénzt szór az Orbán-kormány a NER-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","shortLead":"Az ukrajnai békefolyamatokról és a fekete-tengeri hajózásról fognak tárgyalni a tervek szerint.","id":"20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7deb43f-4fdd-4362-9973-d41abe8116da.jpg","index":0,"item":"b037bd7b-173d-48ff-afd2-c366b2094434","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_amerikai-orosz-targyalas-rijad","timestamp":"2025. március. 20. 16:00","title":"Hétfőn ismét tárgyalnak az amerikaiak és az oroszok képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","shortLead":"Az oldalon található interaktív térképen egy Molotov-koktél a kurzor.","id":"20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"22d86ac5-9e28-463b-a63e-fb3af67ec3e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_usa-tesla-elon-musk-hacker-doge","timestamp":"2025. március. 19. 19:28","title":"Musk-ellenes hackerek közzétették az összes amerikai Tesla-tulajdonos nevét és címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","shortLead":"Trump szerint Putyin „nagyon komolyan gondolja”, hogy véget akar vetni a háborúnak.","id":"20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"09e83e1a-9aa1-4b47-9acd-3e9644d59061","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajnai-haboru-tuzszunet-targyalasok","timestamp":"2025. március. 19. 16:34","title":"Trump elárulta, hogy többször is beszélt Putyinnal az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9344bf-ebc0-4b07-a642-54e0a46ad0a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közvetlen fenyegetésekre, többek között fegyveres konfliktusokra és természeti katasztrófákra készíti fel az embereket a kiadvány.","shortLead":"Közvetlen fenyegetésekre, többek között fegyveres konfliktusokra és természeti katasztrófákra készíti fel az embereket...","id":"20250319_tulelesi-kezikonyv-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d9344bf-ebc0-4b07-a642-54e0a46ad0a0.jpg","index":0,"item":"a51743ca-6b4e-41a4-98de-5fd603d9bafd","keywords":null,"link":"/elet/20250319_tulelesi-kezikonyv-franciaorszag","timestamp":"2025. március. 19. 11:49","title":"„Túlélési kézikönyv” készül a lakosságnak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint alávalóság egyenlőségjelet tenni a NER és az ő kormányzása közé. ","id":"20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"7d3fad86-a02f-49d8-af78-e4b48ac0622f","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Levelet-irt-Magyar-Peternek-Gyurcsany-Ferenc-a-volt-miniszterelnok-szerint-hazudik-a-Tisza-Part-elnoke","timestamp":"2025. március. 20. 10:21","title":"Gyurcsány Ferenc levelet írt Magyar Péternek: Ön egy fikarcnyival se jobb, mint ezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése előtt lezárt. Többnyire higgadtak voltak a demonstrálók, de néhányan nekimentek a rendőrsorfalnak. ","shortLead":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése...","id":"20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821.jpg","index":0,"item":"dd3cf00d-8e4e-48ad-af62-e5561b826c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","timestamp":"2025. március. 19. 06:22","title":"Három embert vettek őrizetbe a Pride betiltása elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]