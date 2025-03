Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","shortLead":"A nagy átkelőkön fertőtlenítőállomásokat helyeznek el.","id":"20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4049a059-86a1-4e23-b8bb-8a81937dda85","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szlovakia-hataratkelo-lezaras-szaj--es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. március. 26. 15:09","title":"Szlovákia lezárja a kis határátkelőket Magyarország felé a száj- és körömfájásjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Dopemannek nem tetszenek Majka dalai, de azt elismerte, hogy profi, sok pénzt kap, és nagy király.","shortLead":"Dopemannek nem tetszenek Majka dalai, de azt elismerte, hogy profi, sok pénzt kap, és nagy király.","id":"20250325_dopeman-majka-csurran-cseppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab.jpg","index":0,"item":"97d299af-f994-48d1-8c01-a49780aa6f31","keywords":null,"link":"/elet/20250325_dopeman-majka-csurran-cseppen","timestamp":"2025. március. 25. 14:09","title":"Dopeman Majka Csurran cseppenjéről: Tőle ez nem hiteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel támogatják” egymást, ha támadás érné országaikat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong-un tavaly olyan megállapodást írt alá, amely értelmében „minden lehetséges eszközzel...","id":"20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"60b416a6-e815-4f5f-ac1d-4921118f2241","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_oroszorszag-ukrajna-haboru-eszak-korea-katona-erosites","timestamp":"2025. március. 27. 12:23","title":"Dél-Korea szerint már több mint tízezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","shortLead":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","id":"20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612.jpg","index":0,"item":"f6695fc9-faa5-4d50-b349-2c406c8736d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","timestamp":"2025. március. 25. 17:30","title":"A gyógyszerészek többsége támogatja a patikai oltás bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","shortLead":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","id":"20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"8ec9f9cf-6b34-44bd-b038-cef936cc345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","timestamp":"2025. március. 25. 15:39","title":"Eltiltották a papi tevékenységtől az egész országban azt a papot, aki mellett a hívek tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","shortLead":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","id":"20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"4191b17b-00b9-4396-8503-6e849d258d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","timestamp":"2025. március. 26. 14:18","title":"Szijjártó Péter a Vörös térről bejelentkezve mondta el, hogy sikerült beszélnie két régi, jó ismerőssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]