Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78be7e50-5f85-4b98-b4df-0b37943d1da6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két, mondhatni szinte mindennapos jelenet.","shortLead":"Két, mondhatni szinte mindennapos jelenet.","id":"20250326_Ket-autos-balesetveszelyes-elozes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78be7e50-5f85-4b98-b4df-0b37943d1da6.jpg","index":0,"item":"939c73f6-2ecd-4553-8c08-97c40603e9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Ket-autos-balesetveszelyes-elozes-video","timestamp":"2025. március. 26. 11:43","title":"Két autós, akinek nem a türelem az erőssége a budapesti közlekedésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","shortLead":"A 13 éves Katalin beismerte a vádiratban foglaltakat.","id":"20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"aee09b73-47c7-4a72-b796-9fb800710cca","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_bony-eletveszelyes-keseles-altalanos-iskolas-lany-osztalytars-javitointezet-itelet","timestamp":"2025. március. 26. 18:41","title":"Négy év javítóintézeti nevelésre ítélték a lányt, aki életveszélyesen megszúrta az osztálytársát Bőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni. A jövőben egy másik állhat a helyére. ","shortLead":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni...","id":"20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218.jpg","index":0,"item":"9a5b278f-f822-43eb-8d5a-249485f43756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","timestamp":"2025. március. 27. 09:03","title":"Megszűnik a Waze egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9605cd-5afd-4196-a0a4-c52a2b1e34d1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A különleges terepjáróban többek közt éjjellátó és saját oxigénellátó rendszer is található.","shortLead":"A különleges terepjáróban többek közt éjjellátó és saját oxigénellátó rendszer is található.","id":"20250326_granat-ellen-is-ved-a-golyoallo-legujabb-toyota-land-cruiser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9605cd-5afd-4196-a0a4-c52a2b1e34d1.jpg","index":0,"item":"30b0a5ee-79ec-484a-bfb1-9f32b3e8d053","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_granat-ellen-is-ved-a-golyoallo-legujabb-toyota-land-cruiser","timestamp":"2025. március. 26. 06:41","title":"Gránát ellen is véd a golyóálló legújabb Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy hidat foglaltak el, több mint öt órán át követtük őket. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit lehet elérni tüntetéssel, és hiányolják-e Magyar Pétert, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét. ","shortLead":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy...","id":"20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da.jpg","index":0,"item":"7a777ffe-d42d-452c-8886-c751ff0d57c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","timestamp":"2025. március. 26. 06:01","title":"„Azt kéne csinálni, mint Szerbiában, abból biztosan érteni fog Viktor is” – így foglalt el négy hidat pár ezer tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]