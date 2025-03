Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","shortLead":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","id":"20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba.jpg","index":0,"item":"69f44c8e-38b6-4528-b92a-fc2bfe0729e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","timestamp":"2025. március. 25. 14:59","title":"Az izraeli elnök szerint már nem a túszok kiszabadítása a legfontosabb a Netanjahu-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","shortLead":"A szakmai irányelv szinte kész, de a jogszabályi változtatásokra még várni kell.","id":"20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da6a2a4-6c36-4194-852a-a73f51ecc612.jpg","index":0,"item":"f6695fc9-faa5-4d50-b349-2c406c8736d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_gyogyszereszek-patika-oltas-vakcinacio","timestamp":"2025. március. 25. 17:30","title":"A gyógyszerészek többsége támogatja a patikai oltás bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","shortLead":"A Szikra azt akarja elérni, hogy a multicégek követeljék a Pride betiltásáról szóló jogszabály visszavonását.","id":"20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"d2b0b02a-994f-4d59-9cb6-17bf85f79283","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_szikra-mozgalom-pride-multik","timestamp":"2025. március. 26. 13:53","title":"A Szikra Mozgalom felszólította a Pride-ot korábban támogató cégeket, hogy valljanak színt, a kormány pártján állnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","shortLead":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","id":"20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1.jpg","index":0,"item":"4ad7eefd-b79b-4785-b20d-1c0a47932415","keywords":null,"link":"/elet/20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","timestamp":"2025. március. 25. 12:41","title":"Jude Law-t lefotózták Rigában Putyinnak maszkírozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a mesterséges intelligencia még közel sem annyira intelligens, mint amilyennek gondolják az emberek. Főleg akkor nem, ha alacsony költséggel kell dolgoznia.","shortLead":"A jelek szerint a mesterséges intelligencia még közel sem annyira intelligens, mint amilyennek gondolják az emberek...","id":"20250326_mesterseges-intelligencia-arc-agi-teszt-benchmark-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799.jpg","index":0,"item":"15d9beb7-b822-4933-8950-b2709094dd44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_mesterseges-intelligencia-arc-agi-teszt-benchmark-eredmeny","timestamp":"2025. március. 26. 13:03","title":"Fontos teszteredmény született: ember 60%, mesterséges intelligencia 1%","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","shortLead":"Nem árt betartani a tűvédelmi előírásokat, ha nem akarunk sokat perkálni. ","id":"20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811fffc0-6839-4ba8-8d6f-765a16a1e434.jpg","index":0,"item":"f1b589c0-175d-41a7-89b6-0190df56a9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250326_tuzvedelmi-birsag-menekulesi-utvonal-folyoso-akadaly-birsag","timestamp":"2025. március. 26. 11:36","title":"Egy kis emlékeztető: egymillió forintos bírságot kockáztat a felelőtlen muskátli- és a biciklitulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16e7636-a4e3-4a27-9bd4-2ea137d42130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az életveszélyes Duna-átúszó performance után Szabó Bálint személyesen is megköszönte a belügyminiszternek, hogy egy rendőr megmentette az életét. ","shortLead":"Az életveszélyes Duna-átúszó performance után Szabó Bálint személyesen is megköszönte a belügyminiszternek...","id":"20250327_Szabo-Balint-megvarta-Pinter-Sandort-a-Karmelitanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c16e7636-a4e3-4a27-9bd4-2ea137d42130.jpg","index":0,"item":"3e6eca8a-8718-48c7-9692-aaf9a3c1acda","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Szabo-Balint-megvarta-Pinter-Sandort-a-Karmelitanal","timestamp":"2025. március. 27. 08:33","title":"Szabó Bálint megvárta Pintér Sándort a Karmelitánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]