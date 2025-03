Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő egyszerűen leseggfejezte.","shortLead":"Richard Grenellnek azt ajánlották, hogy tanulmányozza egy kicsit a történelmet, de egy republikánus képviselő...","id":"20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"f6995703-6f4f-4646-bd3a-7199432ab1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_richard-grenell-ukrajna-atomfegyverek-budapesti-memorandum","timestamp":"2025. március. 26. 12:40","title":"Trump embere akkora hülyeséget mondott Ukrajnáról, hogy azon talán még a Kremlben is meglepődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy hidat foglaltak el, több mint öt órán át követtük őket. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit lehet elérni tüntetéssel, és hiányolják-e Magyar Pétert, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét. ","shortLead":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy...","id":"20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da.jpg","index":0,"item":"7a777ffe-d42d-452c-8886-c751ff0d57c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","timestamp":"2025. március. 26. 06:01","title":"„Azt kéne csinálni, mint Szerbiában, abból biztosan érteni fog Viktor is” – így foglalt el négy hidat pár ezer tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","shortLead":"A férfi kamuhirdetésekkel is próbált átverhető embereket becserkészni. ","id":"20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"db78dc63-61f6-4abd-8b96-ca5fd9ed2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_46-embert-vert-at-egy-kecskemeti-csalo","timestamp":"2025. március. 26. 07:45","title":"Majdnem ötven áldozata volt a kecskeméti csalónak, aki autószerelőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb23070-b210-4790-889d-5261eb9516d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit két évre eltiltották a mérkőzések látogatásától is.","shortLead":"A férfit két évre eltiltották a mérkőzések látogatásától is.","id":"20250327_birosag-itelet-puskas-arena-rendbontas-fustbomba-szurkolo-penzbuntetes-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb23070-b210-4790-889d-5261eb9516d2.jpg","index":0,"item":"9e50b599-6eef-430e-a733-f34993fefffe","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_birosag-itelet-puskas-arena-rendbontas-fustbomba-szurkolo-penzbuntetes-eltiltas","timestamp":"2025. március. 27. 11:00","title":"150 ezerre büntették a szurkolót, aki részegen füstbombát dobott a pályára a magyar–törökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá. Vasárnap tehát újra óraátállítás vár ránk, egy órával kevesebbet aludhatunk, és egyelőre velünk marad telente a korai sötétedés. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a téli és a nyári időszámítás közötti váltásokról.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá...","id":"20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c.jpg","index":0,"item":"cffdd592-3fd5-460e-b616-da6e3ada587f","keywords":null,"link":"/elet/20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","timestamp":"2025. március. 26. 05:01","title":"Beletört az EU bicskája, így vasárnap újra jön az óraátállítás – ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","shortLead":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","id":"20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba.jpg","index":0,"item":"69f44c8e-38b6-4528-b92a-fc2bfe0729e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","timestamp":"2025. március. 25. 14:59","title":"Az izraeli elnök szerint már nem a túszok kiszabadítása a legfontosabb a Netanjahu-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban, hogy valaki az iskolában is hozzáfér-e a készülékhez, vagy sem.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban...","id":"20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3.jpg","index":0,"item":"135c75d3-0bef-4f5e-a7d3-884ac4306d22","keywords":null,"link":"/elet/20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","timestamp":"2025. március. 25. 15:53","title":"Pont annyi a szorongó gyerek azokban az iskolákban, ahol tilos a mobil, mint ahol nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]