Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d2be9337-f545-4b62-a54a-0f7ae8f4f368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas sofőrt az buktatta le, hogy mindhárom sávot kihasználva kacsázott az autópályán.","shortLead":"Az ittas sofőrt az buktatta le, hogy mindhárom sávot kihasználva kacsázott az autópályán.","id":"20250327_Sorrel-a-pohartartoban-vezetett-a-reszeg-kamionos-az-M5-os-autopalyan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2be9337-f545-4b62-a54a-0f7ae8f4f368.jpg","index":0,"item":"c9a3bc56-0f89-4d85-82d2-4705822c54fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Sorrel-a-pohartartoban-vezetett-a-reszeg-kamionos-az-M5-os-autopalyan","timestamp":"2025. március. 27. 07:53","title":"Sörrel a pohártartóban vezetett a részeg kamionos az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már használható, már alkalmas arra, hogy megfagyassza a vért a végrehajtó gyalogokban. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már...","id":"20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46.jpg","index":0,"item":"3cef0f8e-7ac1-4a5c-ac1f-61476e475b20","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","timestamp":"2025. március. 27. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Az ellenzéknek feladata előlépni mint leendő kormány. Megígérni, hogy te, meg te és te is ülni fogsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is elég látványos. ","shortLead":"Ez is elég látványos. ","id":"20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78357e4-586a-40c7-876c-7c959e0e797b.jpg","index":0,"item":"fa63c4ae-bb36-41cf-88eb-06bbe271635f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_BYD-kungfu-mester-futomu-video","timestamp":"2025. március. 27. 08:33","title":"Erre Van Damme is csettintene, kungfumesterrel szemlélteti csodafutóművét a BYD – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","shortLead":"A legendás sportkocsi legfrissebb változata elsőként vonultat fel hibrid hajtásláncot.","id":"20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c320346-7d8e-40ab-b50d-7acd1593fc24.jpg","index":0,"item":"e98433aa-ea6f-4975-87ac-34c2c73c2f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_700-hibrid-loerovel-tamad-az-uj-porsche-911-turbo","timestamp":"2025. március. 28. 07:59","title":"700 hibrid lóerővel támad az új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","shortLead":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","id":"20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"a89b80b0-6614-4c85-8235-f9ece3cfaff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 08:33","title":"„Ne magyarázzá’, mert megbaszlak, te!” – Magyar Péterék pultját most Budapesten támadta meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pető Attila-ügyet nemzetközi szinten is súlyosan aggályosnak tartják.","shortLead":"A Pető Attila-ügyet nemzetközi szinten is súlyosan aggályosnak tartják.","id":"20250328_erdo-peter-snap-peto-attila-ugy-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c731559d-af36-43f5-b89d-cc8f0384e072","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_erdo-peter-snap-peto-attila-ugy-konklave","timestamp":"2025. március. 28. 14:53","title":"Erdő Péter bíboros ellen is eljárást kezdeményezett egy nemzetközi áldozatvédő szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely a büntetés hosszának csökkentését célozta meg.","shortLead":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely...","id":"20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da.jpg","index":0,"item":"e1bedb2f-2e73-41b7-8f72-969199e314f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","timestamp":"2025. március. 27. 07:54","title":"15 évvel előbb szabadulhat a móri mészáros társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","shortLead":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","id":"20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d561ed0c-30c8-4231-abe7-0042d4a27d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 27. 10:48","title":"Év végén jön a kiegészítő nyugdíjemelés, a kormány elárulta, mekkora lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]