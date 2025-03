Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","shortLead":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. A Fram2 missziónak több tudományos célja is van.","id":"20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69.jpg","index":0,"item":"ce825822-f333-4392-879e-54368b130e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_spacex-fram2-kuldetes-polaris-palya-privat-asztronautak-sarkvidek","timestamp":"2025. március. 27. 15:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX: oda küld űrhajósokat, ahol még sosem jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","shortLead":"Fiókösszevonások, „menetrend-átszervezések” zajlanak, több helyen már csak pénztármentes fiókok vannak.","id":"20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6591ab-c145-4d40-81dc-9ccfb124f0ac.jpg","index":0,"item":"97ddf0cd-db28-4f11-8b8d-a146998196bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_atm-keszpenz-bankfiokok-csokkeno-szama-penzugyek-bankok-otp-kh-mbh","timestamp":"2025. március. 27. 15:38","title":"Csendben tizedelik fiókjaikat a bankok, miközben a kormány ATM-esőt ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","shortLead":"Az intézkedések részleteit a csütörtöki kormányinfón ismertetik majd.","id":"20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"70e7dc04-c404-4ed0-89d9-6ab3ca1b6c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_orban-viktor-falu-fejlesztes-kocsma-kisbolt-atm-templomfelujitas-kormanyules-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 26. 17:08","title":"Bejelentette Orbán: jön a kiskocsma- és kisbolttámogatás, a templomfelújítási program, és mindenhová ATM-et „visznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország felosztja egymás közt a világot. Összecsomagolt bőröndökkel és teletankolt autókkal várják a lengyelek, ha netán jönnek az oroszok? Mit keresnek kínai álturisták Alaszkában? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország...","id":"20250327_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"36d3f166-3058-4c24-857a-b5be6aaf8435","keywords":null,"link":"/360/20250327_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 10:30","title":"Szijjártó tizenharmadik moszkvai útja már tényleg gyanús EU-s kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe. A vendégmunkásprogram szabályozása azonban kimódolt és túl szigorú – állítja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki szerint nem tesz jót a gazdaságnak, ha hangzatos, zavaros célokból kiindulva rángatják.","shortLead":"A magyar gazdaság új csodaszere a vendégmunkások bevonása a tervezett nagyberuházások megvalósításába, működtetésébe...","id":"20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"4a720061-adfe-48a8-b728-a8690f1cc86f","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-hars-agnes-vendegmunkasok-munkaeropiac-berek","timestamp":"2025. március. 27. 13:29","title":"Aki kitölti az idejét, azt kiebrudalják – még az arab államok is megengedőbbek, mint Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","shortLead":"Ha a bejelentés ennyi időt vett igénybe, milyen hosszú lesz maga a film?","id":"20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca.jpg","index":0,"item":"95d95b03-563d-4714-98bd-ed7886e0002a","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Bejelentettek-az-uj-Avengers-film-szereposztasat","timestamp":"2025. március. 27. 10:12","title":"Bejelentették az új Bosszúállók-film főbb szereplőit, közel 30 sztár tülekedik a játékidőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab76b4-52d7-46c4-9741-275b6b4b30f1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Praktikus kamra- és vécétanácsok Skandináviából, ahol az egész lakosságot igyekeznek felkészíteni, mit tehetnek önmagukért az emberek, ha nincs villany vagy víz, és nem lehet bevásárolni.","shortLead":"Praktikus kamra- és vécétanácsok Skandináviából, ahol az egész lakosságot igyekeznek felkészíteni, mit tehetnek...","id":"20250327_veszhelyzet-tulelokeszlet-katasztrofavedelem-felkeszules-sved-finn-norveg-brosura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab76b4-52d7-46c4-9741-275b6b4b30f1.jpg","index":0,"item":"3b561115-9a45-4686-8b93-4b7cc4b27fce","keywords":null,"link":"/360/20250327_veszhelyzet-tulelokeszlet-katasztrofavedelem-felkeszules-sved-finn-norveg-brosura","timestamp":"2025. március. 27. 15:38","title":"Ön túlélné az első hetet vészhelyzetben, víz, villany és bolt nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több és egyre különbözőbb veszélyek fenyegetik az EU-t, erre hivatkozással az Európai Bizottság egy készenléti stratégiával állt elő, amely iránymutatásokat tartalmaz a tagállamok számára.","shortLead":"Egyre több és egyre különbözőbb veszélyek fenyegetik az EU-t, erre hivatkozással az Európai Bizottság egy készenléti...","id":"20250326_katasztrofavedelem_europa-bizottsag_polgari-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355.jpg","index":0,"item":"ec7b0d00-92d4-4dda-abad-cfbe63cf2d6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250326_katasztrofavedelem_europa-bizottsag_polgari-vedelem","timestamp":"2025. március. 26. 16:13","title":"Brüsszel azt javasolja, mindenki csomagoljon össze háromnapi hideg élelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]