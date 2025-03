Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","shortLead":"Józsefváros független képviselőjét Baranyi Krisztina és Pikó András is támogatja.","id":"20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e21a7c0e-d2b5-4f6f-bf11-a17a5223e669.jpg","index":0,"item":"1b9f5040-3f97-45f6-8452-7318faff7f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jambor-Andras-ujraindulas-rendszervaltas-Jozsefvaros-8-9-kerulet","timestamp":"2025. március. 29. 15:41","title":"Jámbor András bejelentette, hogy újraindul és rendszerváltást hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső ügyeibe.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső...","id":"20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e.jpg","index":0,"item":"71e7f383-56f2-4ba8-9f0b-8c0651934513","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","timestamp":"2025. március. 28. 18:31","title":"Szijjártó: „Ha nekem egy nagykövetem bármikor részt venne egy ilyen akcióban, azonnal kirúgnám”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c3c1e6-5b88-4f7a-bf3e-2efe5f9ad9d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tizedik elnöke a zimbabwei Kirsty Coventry, egyben az első afrikai, egyúttal az első nő a sportvilág legfontosabb posztján. 2008-ban Egerszegi Krisztina 17 éves világcsúcsát múlta felül.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tizedik elnöke a zimbabwei Kirsty Coventry, egyben az első afrikai, egyúttal az első nő...","id":"20250330_kirsty-coventry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c3c1e6-5b88-4f7a-bf3e-2efe5f9ad9d7.jpg","index":0,"item":"1d77ae47-3054-4534-b856-4c4d9e0d67bb","keywords":null,"link":"/360/20250330_kirsty-coventry","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Egerszegihez hasonlóan hátúszó specialista volt a NOB első elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vérvétel helyett egyszerű beszédvizsgálattal is kimutatható a 2-es típusú cukorbetegség – derül ki luxemburgi tudósok kutatásából.","shortLead":"Vérvétel helyett egyszerű beszédvizsgálattal is kimutatható a 2-es típusú cukorbetegség – derül ki luxemburgi tudósok...","id":"20250328_hvg-vercukorszint-meres-szuras-nelkul-beszedvizsgalat-cukorbetegseg-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9.jpg","index":0,"item":"4f7a9568-a7fb-4e58-bca7-390d2a255f54","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-vercukorszint-meres-szuras-nelkul-beszedvizsgalat-cukorbetegseg-diagnozis","timestamp":"2025. március. 28. 12:15","title":"Szúrás helyett szólás: hangból kimutatja a cukorbetegséget egy új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India dzsungelei (!) felé vették az irányt. Egy asszony a kutyái testmelegével kezelte reumáját, de tönkretette anyagilag az ebadó, a városházán viszont csak kinevették. A magyar állam, a magyar nemzet és a magyar hadsereg becsületének megsértése miatt is könnyen bíróság előtt találták magukat az emberek, egy gyerekbántalmazó tanítót viszont azzal vett védelmébe a rácalmási plébános száz éve, hogy neki csak négyszer-ötször jelentették, hogy kíméletlenül veri a diákokat.","shortLead":"Három iskolás annyira beleélte magát Winnetou kalandjaiba 1925 márciusában, hogy elszöktek otthonról, és India...","id":"20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5b17c66-dbee-49d3-949a-3b30e5bf168e.jpg","index":0,"item":"a63528c0-f496-4472-a193-0f8dee70e3bd","keywords":null,"link":"/360/20250329_szazeves-ujsag-1925-marcius","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Biztonságban voltak a pestiek száz éve: minden magyar zsebtolvaj külföldön dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában, a technológia ugyanakkor még mindig veszélyeket rejt magában.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában...","id":"20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a.jpg","index":0,"item":"00d0388e-5afa-44c9-8a5d-9d0c77545192","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","timestamp":"2025. március. 28. 20:03","title":"Depressziós emberek beszélgettek egy orvosi mesterséges intelligenciával, az eredmény elképesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben más ma az öregedés, mint néhány évtizede? Mi mindent tehetünk, hogy a lehető legjobban éljük meg ezt az időszakot, és mit tehetünk az öregséggel kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek máig makacsul tartják magukat? ","shortLead":"A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben...","id":"20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d.jpg","index":0,"item":"450980ec-3085-47f8-b50b-ff1259a62122","keywords":null,"link":"/360/20250329_Hogyan-oregedjunk-jol-tudatos-oregedes-aktiv-idoskor-Steigervald-Krisztian-Pokorny-Lia","timestamp":"2025. március. 29. 20:00","title":"„Iszonyatos stressz az X generáción, hogy felfogja, mit jelent ma az öregedés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","shortLead":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","id":"20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870.jpg","index":0,"item":"ecc17405-613b-4dc8-a481-af8cef82ec1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","timestamp":"2025. március. 29. 12:45","title":"Jogosítvány nélkül vezetett, megölte utasát egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]