[{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben a helyzetben a Donald Trump által bejelentett vám különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, még akkor is, ha jellemzően nem az amerikai piacra termel a hazai autóipar. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban semmi mást sem hallottunk, hogy mennyire szenved a magyar jármű- és akkugyártás. Ebben...","id":"20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d935ab1b-e227-497b-a0bd-5552063b13b4.jpg","index":0,"item":"44c94f32-d5ed-4002-a0d2-ad8e0ebc3d49","keywords":null,"link":"/360/20250327_Trump-vamjai-a-legrosszabbkor-jonnek-a-mar-igy-megterhelt-magyar-autoiparnak","timestamp":"2025. március. 27. 19:34","title":"Trump vámjai a legrosszabbkor jönnek a már így is agyonterhelt magyar autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani.","shortLead":"A szolgáltató a probléma elhárításáig köteles a lakosság számára ivásra, főzésre megfelelő minőségű ivóvizet...","id":"20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ecf98984-584f-4f09-8ce9-949a6db6d913","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_rackeve-arzen-ivoviz-tiltas-kormanyhivatal","timestamp":"2025. március. 27. 19:12","title":"Arzén miatt megtiltotta az ivóvízfogyasztást Ráckevén a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai Bizottság fellépése ellenére sem akar ezen változtatni.","shortLead":"A hazai tőzsdei cégek vezetésében csak elvétve ülnek nők, a kizárólag férfiakból álló kormány pedig az Európai...","id":"20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8e1fc4-66f5-4563-8cd5-db8f711539d5.jpg","index":0,"item":"bb783c81-8404-4b35-8e98-2667360f02c5","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-cegvezeto-nok-uvegplafon-unios-elvarasok","timestamp":"2025. március. 28. 13:30","title":"Nem akar női kvótát a kormány, és pláne nem, ha az EU kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ce15c-e0f5-4ff8-b93a-dbc5eb985c2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egymilliárd dollár óriási pénz, de persze nem a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának az Apple-nek. Talán ezért is nyeli le könnyedén, hogy évente ekkora veszteséget hoz streaming szolgáltatása.","shortLead":"Egymilliárd dollár óriási pénz, de persze nem a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának az Apple-nek. Talán...","id":"20250329_appletv-plusz-streaming-szolgaltatas-bevetel-profit-veszteseg-milliard-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096ce15c-e0f5-4ff8-b93a-dbc5eb985c2f.jpg","index":0,"item":"43c20d1a-e384-496a-a943-c50bf8c0fae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_appletv-plusz-streaming-szolgaltatas-bevetel-profit-veszteseg-milliard-dollar","timestamp":"2025. március. 29. 11:03","title":"Mínusz 1 000 000 000 dollár évente, maradhat? Az Apple válasza egy határozott igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","shortLead":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","id":"20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba.jpg","index":0,"item":"f990a2eb-e55c-4447-a3cf-c9b400d64aee","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","timestamp":"2025. március. 28. 13:47","title":"Verebes István befejezte a színházi pályáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez is az algásodás egyik következménye.","shortLead":"Ez is az algásodás egyik következménye.","id":"20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57ff44fb-4015-47fd-8f1d-26154f865d79.jpg","index":0,"item":"a78032b6-eeb9-4d42-9021-cbcb2de01037","keywords":null,"link":"/elet/20250328_balaton-arvaszunyog-rajzas","timestamp":"2025. március. 28. 15:36","title":"Harminc éve nem látott árvaszúnyograjzás jöhet a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","shortLead":"A Fidesz egész pályás letámadással utazik a nőkre.","id":"20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5473e04d-f080-4937-b6e3-e9765cd04c00.jpg","index":0,"item":"025b1864-c68f-44e8-8730-dffe8f1a26ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_haromgyermekes-anyak-szja-mentesseg-fidesz-kdnp-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 28. 12:45","title":"Benyújtották a törvényjavaslatot a háromgyerekes anyák szja-mentességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]