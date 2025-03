Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely a tatárjárásról szóló filmet, az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót gyártja.","shortLead":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely...","id":"20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e.jpg","index":0,"item":"83884bd9-8a8f-49c7-8ec5-64129bd2336d","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","timestamp":"2025. március. 29. 11:45","title":"Kormányhoz közel álló filmes nagyágyú vette át a tatárjárásfilm projektcégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875623b1-02b3-42b1-a12a-6dc5874d36b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint már zajlik a lopott vagyon újraelosztása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint már zajlik a lopott vagyon újraelosztása.","id":"20250329_Magyar-Peter-NER-oligarchak-MNB-alapitvany-Matolcsy-klan-kozpenz-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/875623b1-02b3-42b1-a12a-6dc5874d36b4.jpg","index":0,"item":"da1cb18c-b964-4ba8-83fc-46e6ea6726c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Magyar-Peter-NER-oligarchak-MNB-alapitvany-Matolcsy-klan-kozpenz-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. március. 29. 10:42","title":"Magyar Péter: Napokon belül őrizetbe vesznek NER-oligarchákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek elapadását. Az elnöki akaratnak a felsőoktatás minősége, illetve a kutatási és szólásszabadság láthatja kárát.","shortLead":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek...","id":"20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb.jpg","index":0,"item":"40bb7129-d3d9-48a3-9f49-a34ed4d3e79e","keywords":null,"link":"/360/20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","timestamp":"2025. március. 29. 11:00","title":"A Columbiával az élen kapitulálnak az amerikai egyetemek Trump kultúrháborús offenzívája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak, amely egy olyan világra nyit ajtót, amelyet eltakar előlünk a szokásokra és hatékonyságra optimalizált életünk. ","shortLead":"Az apró szertartások tehetik különlegessé a hétköznapokat. Ez az üzenete Michael Norton könyvének, A rituálhatásnak...","id":"20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a54f049a-aa54-4b31-9e9e-192fd6b3a616.jpg","index":0,"item":"9a3ed633-4897-4daa-9fa5-f91d1598d0cd","keywords":null,"link":"/elet/20250330_michael-norton-a-ritualhatas-konyvajanlo-ritualek-szokasok","timestamp":"2025. március. 30. 18:00","title":"Szürke az élete? Találjon ki magának rituálékat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző egyúttal a külső is legyen.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung sem vetné el teljesen az elképzelést, hogy a hajlítható okostelefonjánál a belső kijelző...","id":"20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56874985-1867-4bb1-ada7-77bbec3aaafe.jpg","index":0,"item":"67b2bb2a-bfac-44be-866f-2e667b5e1790","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_samsung-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. március. 30. 18:09","title":"360 fokban hajlítható kijelzős mobilon dolgozhat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","shortLead":"A sajátos sószórási technikájáról ismertté vált Salt Bae éttermeit is közéjük sorolta az ellenzék vezetője.","id":"20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"0733e744-ea00-4c7f-ab76-b721feae87e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_torokorszag-erdogan-tuntetesek-salt-bae-bojkott","timestamp":"2025. március. 31. 06:22","title":"Bojkottot hirdetett az Erdoganhoz közeli cégek ellen a török ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy városi terepjárók. A vásárlók elsősorban a kis és közepes méretű kocsikat keresik. A konnektorból tölthető plugin hibridek is jól fogynak majd.","shortLead":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy...","id":"20250330_hvg-suvtrendek-azsia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2.jpg","index":0,"item":"cdbc4fb6-93b7-4634-ac4b-eb9461d9163a","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suvtrendek-azsia","timestamp":"2025. március. 30. 15:40","title":"A hobbiterepjárók húzópiaca Ázsia marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]