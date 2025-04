Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint amit az elmúlt pár hónapban mértek.","shortLead":"Ha nem is repülőrajtot jelent a beszerzési menedzserindex márciusi száma, legalább annál már egy kicsivel jobb, mint...","id":"20250401_bmi-index-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"8a6993a7-c360-4787-94b5-32f3987d7eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_bmi-index-novekedes","timestamp":"2025. április. 01. 13:35","title":"Végre érkezett egy jel a magyar gazdaságból, ami legalább egy kis javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","shortLead":"A NASA vizsgálata szerint a mikrogravitáció nem egyformán hat a csontokra: van, amelyik gyorsabban épül le a többinél.","id":"20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"4eeceee0-f734-42f3-9b58-383bf6f62582","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_urutazas-hatasa-csontok-leepulese-nasa-egerkiskerlet-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. április. 01. 14:03","title":"Furcsa dolog történt az egerekkel, amelyek 37 napig voltak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","shortLead":"Jakub Mensik felnőtt pályafutása első tornagyőzelmét szerezte meg.","id":"20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d9329e-827f-4cd0-acc6-903cb984243f.jpg","index":0,"item":"68fd44f7-14cb-41e1-b1ae-d8f19a7e9292","keywords":null,"link":"/sport/20250331_tenisz-novak-djokovics-jakub-mensik-miami-open-donto","timestamp":"2025. március. 31. 10:54","title":"Majdnem visszalépett a cseh tinédzser, aztán kiverte Djokovicsot a Miami Open döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este sétálni ment, de nem tért haza.","shortLead":"A férfi vasárnap este sétálni ment, de nem tért haza.","id":"20250401_szlovakia-gyetva-medve-medvetamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"c3b6bbbb-f026-48c2-acdd-4169bc95b37f","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_szlovakia-gyetva-medve-medvetamadas","timestamp":"2025. április. 01. 13:24","title":"Medve mart halálra egy férfit a szlovákiai Gyetva közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","shortLead":"Horváth László kormánybiztos zéró toleranciát emleget.","id":"20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"91a71618-fa7a-4802-bd2a-9aad2c72e15b","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_drogtorveny-kabitoszer-horvath-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 12:07","title":"Kedden jön az új drogtörvény, nem lesz különbség a normál és a szintetikus kábítószerek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében az amúgy is biztonságos Vivaldi böngésző megkapja a ProtonVPN-t, az egyik legjobbra értékelt virtuális magánhálózatot.","shortLead":"Két olyan európai székhelyű cég egyesíti most a tudását, amelyek élenjárnak adatvédelmi törekvéseikben. Ennek keretében...","id":"20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78ab71c-c305-48eb-8066-c8784e4d2401.jpg","index":0,"item":"27c028e5-3815-453c-afdd-e743fad3fb43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_proton-vpn-vivaldi-bongeszo-virtualis-maganhalozata","timestamp":"2025. április. 01. 08:03","title":"A letiltott dolgokat is megnézheti a neten, önt viszont nem látják mások – új funkció kerül a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó a sikkasztás miatt elítélt francia szélsőjobboldali politikus ügye.","shortLead":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó...","id":"20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32.jpg","index":0,"item":"b2e8543e-db56-4d37-bfaa-853dc99bc56d","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","timestamp":"2025. március. 31. 18:53","title":"Orbánt posztolt az ifjabb Tate fivér, hogy kiálljon Le Pen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]