[{"available":true,"c_guid":"6e19d6e9-0455-48f0-9420-1cd55265c467","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderül az is, milyen a tökéletes húsvéti sonka a magyarok szerint.","shortLead":"Kiderül az is, milyen a tökéletes húsvéti sonka a magyarok szerint.","id":"20250403_husveti-sonka-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e19d6e9-0455-48f0-9420-1cd55265c467.jpg","index":0,"item":"5debc39b-f263-4476-8624-4ca0edcacc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_husveti-sonka-kutatas","timestamp":"2025. április. 03. 14:30","title":"Hiánypótló húsvéti sonka-kutatás: a magyarok negyedének kihívás a sonka, és nem okozhat csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","shortLead":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","id":"20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff.jpg","index":0,"item":"8cb14b23-c5b6-434c-880c-be9c0780fe9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:34","title":"200 milliós bírsággal fenyegeti a bankokat a falusi ATM-ekről szóló törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","shortLead":"Kolosi Péter programigazgató beszélt a csatorna terveiről.","id":"20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c2bc64-ca9d-4c46-a22f-762c2be05162.jpg","index":0,"item":"02ce058b-a967-4f2d-b399-538d065e6c09","keywords":null,"link":"/elet/20250403_kolosi-peter-rtl-bejelentesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:33","title":"Külön sorozatot kap A mi kis falunk Gyurija, Majka pedig új műsort az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","shortLead":"A két monstrum közül most a Tesla húzta a rövidebbet. ","id":"20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c0fa2f6-d4b2-44db-b321-2722f3fb8b5e.jpg","index":0,"item":"1aea759f-257b-4083-bfb2-5450eea06f3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Cybertruckot-szetszakitotta-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. április. 02. 20:20","title":"Tankként tarolt le egy Mercedes G-osztály egy Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít megakadályozni a nem kívánt teherbeesést. A készítményt férfiaknak kell szedniük.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztették ki a YCT-529 kódnévvel ellátott fogamzásgátló tablettát, ami hormonmentes módon segít...","id":"20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"3c801e05-93ef-473b-9d7f-3481a521ea72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_hormonmentes-ferfi-fogamzasgatlo-yct-529","timestamp":"2025. április. 01. 19:03","title":"99%-ban hatékony a férfiaknak szánt új fogamzásgátló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus szoftverig. Netanjahut azonban ugyanazért támogatja, amiért a Balkán gyújtogatóit: nem országokkal, hanem azok – többnyire illiberális-autokrata – politikusaival ápol jó viszonyt. A szájkarate és Trump eljövetele ellenére Orbán külpolitikai húzásaival csak egyre jelentéktelenebbé válik.","shortLead":"Orbán Viktor rengeteget köszönhet az izraeli miniszterelnöknek az elszigeteltségből való kitöréstől a Pegasus...","id":"20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33a27a8c-4959-485c-8000-edb8218b9b90.jpg","index":0,"item":"401ef181-5d18-479d-847d-fe73d15e6da2","keywords":null,"link":"/360/20250402_hvg-ami-kedves-a-vezetonek-Benjamin-Netanjahu-budapesten-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 02. 06:30","title":"Mindegy, hogy háborús bűnös-e Netanjahu, amíg Orbánnak kedves, várják Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell telepíteni. A részletek az újonnan megjelent törvényjavaslat fényében is kidolgozásra várnak a gazdasági tárca részéről, az viszont kérdés: az általános kártyaelfogadás mellett miért olyan fontos, hogy minden faluban rozsdásodjon egy ATM.","shortLead":"Vakarhatják a fejüket a bankoknál, miután a kormányzati szándék szerint minden településre pénzkiadó automatát kell...","id":"20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b5a6c-c84b-4c68-8895-fbd731ec22fe.jpg","index":0,"item":"7a1c62ea-8365-4bb3-8f76-c070969cdf97","keywords":null,"link":"/360/20250402_Keszpenz-atm-kartyaelfogadas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 02. 07:00","title":"A bankok biztos buknak rajta, de a lakosság nyer vele? Megnéztük, mivel járhat az ATM-telepítési roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]