Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes Pátyon is védekezni kényszerült. Lázár keményen beleszállt Varga Juditba is.","shortLead":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes...","id":"20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"3f98e794-860e-4939-afb5-2ed3936f1ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 23:06","title":"Magyar Péter szelleme beszivárgott Lázár János fórumára, hiába terelték volna el a szót a kormány lopásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","shortLead":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","id":"20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b.jpg","index":0,"item":"7d53966a-9a1a-4e6b-a3ce-32c5e84da574","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","timestamp":"2025. április. 04. 16:55","title":"Ezrek tüntettek Pozsonyban az orosz típusú civilellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","shortLead":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","id":"20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b.jpg","index":0,"item":"da4417ff-6d05-46ef-9f2c-1ac1580b240a","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 04. 21:11","title":"Rakétatámadás érte Zelenszkij szülővárosát, 14-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nintendónak még meg kell vizsgálnia, hogyan érinti őket Trump vámjai, ami kihathat a Switch 2 árára is.","shortLead":"A Nintendónak még meg kell vizsgálnia, hogyan érinti őket Trump vámjai, ami kihathat a Switch 2 árára is.","id":"20250404_nintendo-switch-2-elorendeles-trump-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"d1e78372-261e-4cf7-9ed5-acb67b576452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_nintendo-switch-2-elorendeles-trump-vam","timestamp":"2025. április. 04. 19:57","title":"A Nintendo máris elhalasztotta a Switch 2 előrendelését Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb adófizetői százmilliárdokat kell erre fordítani. Ez is a Matolcsy-korszak hagyatéka.","shortLead":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb...","id":"20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e.jpg","index":0,"item":"3c3a7f0f-cf21-4fe1-b739-0603ca5d55c7","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","timestamp":"2025. április. 05. 10:30","title":"Súlyos százmilliárdokba fog még kerülni nekünk Matolcsy MNB-elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","shortLead":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","id":"20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d.jpg","index":0,"item":"14c8a8eb-3bd6-43b2-800a-65c66e961264","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","timestamp":"2025. április. 05. 09:54","title":"Hadházy bevallja, ha téved: Rogán feleségének táskája nem 30 millió, hanem 120 millió forintba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]